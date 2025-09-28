L’APPEL condamne fermement l’agression de journalistes par le Maire de Keur Massar et exige des excuses publiques

L’Association des Professionnels de la Presse en Ligne (APPEL) a appris avec une profonde tristesse et indignation le comportement irrespectueux et violent du maire de Keur Massar, Bilal Diatta, à l’encontre de reporters venus couvrir les opérations de déguerpissement au principal rond-point de sa localité.

Les professionnels de l’information et de la communication ont été victimes d’une agression physique et verbale de la part de l’édile et de ses agents alors qu’ils faisaient simplement leur travail. De tels agissements sont inacceptables et ne sont pas dignes du statut de leader politique et de maire que représente Monsieur Diatta.

L’APPEL rappelle fermement à Monsieur le Maire ses devoirs et l’exhorte à respecter le travail de la presse. Nous constatons que Bilal Diatta commence à être coutumier de ces faits. Nous tenons à souligner que les journalistes et techniciens des médias ne sont la cible d’aucune personnalité publique.

Ces professionnels ne sont ni des parias, ni des pestiférés. Ils sont sur le terrain pour s’acquitter de devoirs constitutionnels et garantir les droits fondamentaux que sont le droit à l’information et la liberté d’informer.

Si de tels actes se répètent, l’APPEL réunira immédiatement les reporters violentés pour déposer plainte devant le procureur de la République pour violence, voie de fait et tentative de destruction de matériel d’autrui.

Dans l’immédiat, l’APPEL exige :

Une prise de conscience immédiate de la gravité de ses actes par le maire de Keur Massar.

L’interpellation du Maire par la direction de sa formation politique (Pastef) afin qu’il soit rappelé à l’ordre.

Des excuses publiques et officielles de la part de Bilal Diatta auprès des équipes de presse qui étaient déployées ce dimanche dans la banlieue.

L’APPEL restera vigilante quant au respect de la liberté de la presse et à l’intégrité de ses membres sur tout le territoire national.

Fait à le dimanche 28 septembre 2025

Le Bureau Exécutif de l’APPEL