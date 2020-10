L’appel de Ziguinchor pour une intervention en Guinée

Depuis Ziguinchor, l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) section CASAMANCE réclame l’intervention de la Communauté internationale et des institutions des droits de l’homme en Guinée

Malgré qu’ils hors du leur pays, les ressortissants guinéens de Conakry établis en Casamance ne sont pas restés indifférents face à la situation instable que traverse la Guinée Conakry depuis la publication des premiers résultats de l’élection présidentielle. Des violences post- électorales qui ont occasionné des morts à Conakry et à l’intérieur du pays.

Les partisans du candidat de l’UFDG, Cellou Dalein Diallo ont face à la presse ce Jeudi après-midi à Ziguinchor pour dénoncer les manigances du président sortant Alpha Condé qu’ils soupçonnent de « vouloir s’accrocher au pouvoir alors que le peuple guinéen dans son écrasante majorité à voter pour leur leader ».

A travers cette conférence de presse, les militants et sympathisants de l’UFDG Casamance, mettent en garde la CENI qu’ils accusent de vouloir falsifier les résultats en faveur du président sortant.

« L’UFDG n’acceptera pas cette confiscation de la victoire de Cellou. Nous invitons la CENI à se ressaisir et à respecter le verdict des urnes qui donne déjà la victoire à Cellou Dalein Diallo » ont-ils martelé.

L’UFDG Casamance condamnent fermement la répression notée dans la capitale guinéenne « nous avons constaté que le peuple guinéen qui est sorti dans la rue depuis le Lundi pour réclamer la vérité des urnes est violemment réprimé et on dénombre déjà une vingtaine de morts tué par balles… Nous condamnons cette barbarie et nous exigeons à ce que les auteurs soient identifiés et traduit en justice ».

L’UFDG Casamance invite la communauté internationale et les institutions des droits de l’homme à intervenir en Guinée pour arrêter la barbarie que Alpha Condé fait subir au peuple… ».

Au président Macky Sall, les inconditionnels de Cellou Dalein Diallo diront : « Nous invitons le président Macky Sall d’user de son influence reconnue par tous pour que la CEDEAO et l’union africaine envoient une mission en Guinée pour contraindre Alpha Kondé à respecter le choix du peuple et de passer le témoin à celui que le peuple à choisi ».

Les partisans de Cellou Dalein Diallo se disent « déterminer à user de tous les moyens légaux pour contraindre Alpha Condé à céder le pouvoir « .

DEMBO JUNIOR COLY XIBAARU ZIGUINCHOR