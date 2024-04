L’appel urgent du Restic au président Diomaye sur…une nomination

Le RESTIC invite le nouveau Ministre de l’Economie numérique à faire l’état des lieux de la Commission des Données Personnelles et abroger la nomination de son nouveau Président au mois de Mars 2024.

A l’instar du collège de régulation dont le mandat du Président est illégalement prolongé, le RESTIC appelle le nouveau Ministre de l’Economie Numérique qui a pris fonction ce Jeudi 11 Avril à revoir la désignation du nouveau Président de la Commission de Protection des Données Personnelles (CDP), une Autorité Administrative Indépendante (AAI) sous sa tutelle.

Le RESTIC juge inélégant et illégal le remplacement de l’ancienne Présidente par un nouveau Président à juste quelques jours du départ de l’ancien Président de la République mettant son successeur devant le fait accompli. Le 13 Mars, soit moins de 20 jours avant son départ du 02 Avril, l’ancien Président de la République a imposé par décret un nouveau Président à la tête de la CDP.

Le RESTIC estime que cette nomination devait se faire par les autorités nouvellement élues dont l’actuel Président Bassirou Diomaye FAYE après une évaluation exhaustive des performances de la CDP dont le bilan n’est pas fameux. Le RESTIC rappelle que la CDP n’a posé aucun acte concret dans sa plainte contre TIK TOK et contre le diktat des réseaux sociaux sur les créateurs locaux de contenu. C’est donc une autorité administrative sans effet ni impact dans le paysage numérique et digital du Sénégal, sans aucun apport ni valeur ajoutée dans la sécurité numérique et digitale du pays en rapport avec les données sensibles souvent personnelles pour une catégorie fragile comme les enfants exposés à toute sorte de contenu devant les écrans.

Le RESTIC lance un appel à une dissolution de la CDP dans sa forme actuelle, à la mise en place d’une nouvelle autorité indépendante orientée dans la cybersécurité globale y compris la confidentialité et le transfert des données des citoyens sénégalais dans le contexte de l’intelligence artificielle et du big data , et à abroger le décret de nomination de l’actuel Président pour la reprise du processus afin de garantir plus de transparence et d’ équité’ avec l’implication de tout l’écosystème du numérique et du digital du SENEGAL.

Enfin le RESTIC demande au Ministre du numérique Mr Aliou SALL et au Premier Ministre Premier Ministre Mr Ousmane Sonko de proposer au Pr Bassirou Diomaye FAYE un Haut Conseil du Numérique et du Digital qu’il faut confier au Professeur SEYDINA MOUSSA NDIAYE expert Intelligence Artificielle de l’ONU ou à Mr Tidiane DEME ancien de Google et éminent expert et investisseur dans les fintechs et startups.

Rassemblement des Entreprises du Secteur des Technologies de l’Information et de la Communication (Restic)