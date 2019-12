L’artiste Thiello lance son premier single

Aux âmes bien nées la valeur n’attend point le nombre d’années. Cet adage se colle bien à Khadim Thiello.

L’artiste Thiello a réussi la prouesse de présenter son nouveau single «Mbiw ». Le son parle d’inimitié et est rythmé sur du wolof beat. Ils ont voulu combiner un peu de mbalax et de hip hop, pour faire passer un message aux détracteurs des artistes qui confondent la personne et le personnage qu’il incarne dans son art.Thiello évoque également les Hoo Boys que certains traitent d’homosexuels. Il revient sur ses débuts, son métier d’art plastique, son salon de beauté et ses projets entre autres sujets…

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn