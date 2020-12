Le contentieux semble imminent entre l’Agence de régulation des télécommunications et des postes (Artp) et D-média de Bougane Guèye Dany. Selon les informations de nos confrères de Libération online, l’Artp réclame exactement au groupe de presse la rondelette somme de 1.186.170.362 Fcfa au titre des redevances 2017, 2018 et 2019. Or, D-média, qui a reçu une mise en demeure afin de solder la créance, affirme que cette facturation ne repose sur aucun élément objectif.