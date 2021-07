Le cadeau empoisonné de You à Macky et El Hadji Ndiaye…« Waññi Ko »

Après une courte pause musicale, Youssou Ndour reprend le micro. Le roi du « Mabalakh » vient de sortir un nouveau single intitulé « Waññi Ko ».

En ce jour de Tabaski, Youssou Ndour vient de donner un cadeau au président Macky Sall et à son nouveau rival El Hadji Ndiaye. Alors que la question du troisième mandat est toujours d’actualité au Sénégal, ce titre du chanteur semble être destiné au locataire de palais à la veille des prochaines élections prévues en 2024. Mais aussi au directeur de la 2S Tv. Le « ndeuweneul » salé de You se passe de tout commentaire sur les réseaux sociaux.

Comme promis à ses fans, Youssou Ndour a sorti son nouveau single ce lundi. Intitulé « Waññi Ko ». Comme toujours, les rythmes et les paroles sont du goût des mélomanes. Un duo avec Mbaye Dièye Faye dont les lyrics avaient déjà été dévoilés dans les colonnes de l’Observateur du lundi dernier. La chanson est un remix de « Mor Ndadié ». Et cela pousse beaucoup de sénégalais à se demander à qui s’adresse le roi du Mbalakh cette fois-ci.

Dans « Waññi Ko », You lance des piques à ces détracteurs. Ils leur donnent aussi des conseils pour qu’ils gèrent mieux leur vie. Mais derrière ces conseils, se cache un message « caché ». En effet, vu le contexte actuel, le leader du Super Etoile semble lancer des piques au Chef de l’Etat et à El Hadji Ndiaye, le patron de la 2S Tv. Des mots dans cette chanson vont directement dans ce sens. Et ils ne passent pas inaperçus. Des personnes qui ont bien écouté la chanson s’en sont bien rendus compte.

En effet, après l’affaire du supposé vol de signal qui oppose la Tfm et la 2S Tv qui s’est soldée par l’interpellation et la mise sous contrôle judiciaire du frère du roi du Mbalakh, Ndiaga Ndour, cette réponse était attendue. Dans ladite affaire, El hadji Ndiaye n’a pas lâché du lest et a suivi la procédure judiciaire jusqu’au bout. Et la famille Ndour en paie les frais. « Waxone nafi ni adduna ken duko dajal, té koudoul oumpalé da ñu lay ragal (j’avais dit que personne ne peut finir la vie et les gens ont peur des personnes qui connaissent tout) », raille You.

Mais El Hadji Ndiaye n’est pas la seule cible. Le président Macky Sall a lui aussi pris sa dose. Les relations entre les deux hommes ne cessent de se dégrader de jour en jour. Depuis que l’audit de la Société du droit d’auteur et des droits voisins (SODAV) dont la Présidente du Conseil d’administration (PCA) n’est personne d’autre que Ngoné Ndour, la sœur de You, le fossé se creuse entre les deux alliés. Et la question du troisième mandat semble aussi être un point de discorde.

« Waññi Ko » est loin d’être un simple single. C’est plutôt une invite au président Macky Sall pour qu’il renonce à son projet de troisième mandat. Comme quoi le chef de l’Etat doit faire un « Waññi sa mandat (abandonné son mandat) ». ‘’Sa kataan barina, sa bateau gawna, saw fit reuyna (ta puissance est phénoménale, tu as un bateau rapide et ton courage est sans égal’’. Ce message s’adresse au lion dormeur qui vient de se réveiller.

Qui est la personne la plus puissante de ce pays ? Qui a récemment acheté un nouveau bateau et un nouvel avion de commandement ? Suivez mon doigt, la réponse est au bout de la langue. Sacré You il sait comment envoyez un message sans se faire des ennemis.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru