Le Cio élit ses nouveaux membres…par visioconférence

La 136e Session du Comité International Olympique (CIO), la toute première Session à se tenir par visioconférence, a élu M. John D. Coates et M. Ser Miang Ng comme vice-présidents, ainsi que Mme Mikaela Cojuangco Jaworski et M. Gerardo Werthein comme membres de la commission exécutive du CIO. La Session a par ailleurs élu cinq nouveaux membres conformément à la proposition de la commission exécutive du 10 juin dernier.

M. John D. Coates et M. Ser Miang Ng remplaceront le professeur Uğur Erdener et M. Juan Antonio Samaranch à la vice-présidence du CIO.

Mme Mikaela Cojuangco Jaworski et M. Gerardo Werthein remplaceront M. Sergey Bubka dont le mandat de huit ans à la commission exécutive arrive à son terme et M. Ser Miang Ng dont le mandat de quatre ans se termine et qui a été élu vice-président. Leur mandat commence dès la fin de la 136e Session du CIO.

Avec cette élection, la représentation féminine au sein de la commission exécutive passe à 33,3 %. De plus, une femme, Mme Anita DeFrantz, accède au rang de première vice-présidente.

Les membres du CIO nouvellement élus comprennent quatre membres individuels et un membre dont l’élection est liée à une fonction au sein d’une Fédération Internationale (FI).

Membres individuels :

– Mme Maria de la Caridad Colón Rueñes (1958, Cuba)

– Mme Kolinda Grabar-Kitarović (1968, Croatie)

– la Princesse Reema Bandar Al-Saud (1975, Arabie saoudite)

– M. Battushig Batbold (1986, Mongolie)

Membre dont la candidature est liée à une fonction au sein d’une FI :

M. Sebastian Coe, président de World Athletics (1956, Grande-Bretagne)

L’ajout de ces cinq nouveaux membres porte le total des membres du CIO à 104.

Avec 39 femmes désormais en son sein – représentant 37,5 % de ses membres contre 21,3 % en 2013 – la Session démontre l’engagement du CIO à promouvoir l’égalité des sexes aux plus hauts postes dirigeants. C’est là le résultat tangible de la mise en oeuvre d’une des recommandations liées à la gouvernance formulées dans le cadre du Projet d’analyse sur la question de l’égalité des sexes. Il y a quelques semaines, le CIO a annoncé la composition de ses commissions pour 2020, avec 47,7 % des sièges désormais occupés par des femmes, une manifestation concrète des réformes préconisées par l’Agenda olympique 2020.

Réélections :

Trois membres ont été réélus pour un nouveau mandat de huit ans : Mme Lingwei Li, M. Pierre-Olivier Beckers-Vieujant et Mme Aïcha Garad Ali.

Changement de statut et prolongation de mandat

M. William Frederick Blick passe du statut de membre représentant un CNO (en lien avec sa fonction de président du CNO ougandais) au statut de membre individuel. Par ailleurs, M. Zaiqing Yu, dont le mandat devait prendre fin en décembre 2021 en raison de la limite d’âge, voit son mandat prolongé jusqu’à la fin de 2025.

Membre honoraire

Mme Beatrice Allen, arrivant au terme de son mandat à la fin de 2020 du fait de la limite d’âge, se voit accorder le statut de membre honoraire pour avoir servi le CIO pendant 14 ans.