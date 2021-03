Le clan « Fayesall » en colère : Marième Faye et Macky Sall boudent

Venant de lui, sa sortie secoue toute la République. Le maire de Guédiawaye Aliou Sall, frère du Président de la République Macky Sall s’est exprimé publiquement après les évènements violents qui viennent de se dérouler au Sénégal. Aliou Sall a osé lâcher publiquement pour dire tout haut ce que le Président de la République Macky Sall et son épouse Marième Faye ruminaient tout bas.

La famille présidentielle se montre très en colère contre certains responsables à la Présidence, des ministres du Gouvernement, et surtout des Présidents de Conseil d’administration (PCA) et directeurs généraux (DG) qui sont vus désormais comme des traîtres, surtout après les évènements violents qui viennent de se dérouler. Au sein de la famille présidentielle, on fait le bilan de tout ce qui vient de se passer pour mieux savoir qui sont les véritables amis, qui sont les véritables amis.

Et c’est Aliou Sall qui vient pour cracher le mot. Aliou Sall déclare à qui veut l’entendre ce qui se déroule réellement. Effectivement pour confirmer tous ses dires, de PDG, PCA et DG qui se sont cachés dans un célèbre hôtel de la place pour mieux veiller à leurs arrières au cas où le régime affaibli par les épreuves qui viennent de se dérouler, chuteraient, en sont ressortis comme si de rien n’était.

Ce sont ces personnages, comme si de rien n’est était, qui viennent aujourd’hui pour organiser des meetings et crier leur allégeance à Macky Sall. Comme s’ils pensent ainsi tromper le Président de la République Macky Sall qui est au courant de tout. Et c’est son frère Aliou Sall qui crève l’abcès. Aliou Sall a vite fait d’alerter.

De source sûre, le Président de la République, son épouse, et sa famille ont vite fait de sortir une liste de tous les traîtres. D’ailleurs, ces derniers qui ont été listés, n’arrivent plus à les joindre au téléphone.

C’est ainsi qu’un célèbre PDG tente en vain de joindre le Patron et sa femme pour parler de son dernier meeting… Mais le Président de la République l’aurait bloqué. De même que les membres de sa famille. Ce PDG passe par son épouse qui serait l’amie de l’épouse d’un frère du président pour joindre le boss…en vain

C’est dire que l’entourage très proche du Président de la République, l’on commence à dépister les rats prêts à quitter et à abandonner précipitamment le navire, dès que le naufrage s’annonce.

