Le Club des Investisseurs vole au secours d’Akilee !

Motion De Soutien à Akilee : Pour un secteur privé national fort !

Le débat public sénégalais est agité par le contrat liant la Sénélec à Akilee. Des positions diverses y sont défendues, juridiques comme économiques. Nous les respectons. Sans entrer dans les détails du contrat, le Club des Investisseurs Sénégalais (CIS) considère que ce qui est réellement en jeu est la prise en charge de l’économie du Sénégal par les sénégalais et au bénéfice du Sénégal. Le CIS considère que Akilee doit être soutenue, au moins pour les raisons suivantes :

La Loi sénégalaise sur le Partenariat Public Privé (PPP) date de 2014. Malgré les nombreux contrats signés sous son égide, il y en a très peu qui impliquent le secteur privé national. Les autorités en ont conscience au point d’initier sa révision qui est en cours. Le secteur privé national doit y bénéficier de conditions préférentielles concrètes. Le contrat Sénélec/Akilee est une résultante de cette loi sur le PPP. De telles initiatives doivent être développées de sorte à favoriser l’éclosion d’entreprises nationales fortes, compétitives et concurrentielles. C’est la voie pour bâtir des champions nationaux. Akilee est un champion national. Il faudrait qu’il le reste et que son exemple suscite des vocations.

Les solutions proposées par Akilee à la Sénélec sont novatrices et originales. C’est une offre à la pointe de l’intelligence artificielle qui s’appuie sur des innovations numériques appliquées au domaine de l’énergie. Akilee est à l’avant-garde. La Sénélec et le Sénégal en sont les heureux bénéficiaires. Notre pays doit se réjouir de disposer d’une plateforme numérique de cette qualité, qui rationnalise la consommation d’énergie, sauvegarde nos dépenses publiques et fait faire des économies aux consommateurs privés. Avoir de telles solutions futuristes dans les domaines aussi stratégiques que l’énergie et l’économie numérique est une chance pour le Sénégal.

Les solutions proposées par Akilee font déjà leur preuve au niveau de la Sénélec, avec une forte résonnance à l’extérieur. Dans la sous-région et au-delà, elles sont évaluées, adoubées, prisées et en phase d’être adoptées. C’est une ouverture et une publicité inespérées pour le Sénégal et son secteur privé. Une opportunité de mettre sur orbite le génie sénégalais qui innove et qui exporte. Un outil de diplomatie économique que l’Etat du Sénégal devrait exploiter au mieux, pour faire de notre pays un Hub qui polarise toute la région, un centre d’innovation et d’expertise en intelligence artificielle. L’exemple d’Akilee montre notre potentiel dans le domaine des nouvelles technologies. Il doit impulser la création de milliers de start up similaires et réveiller toutes les compétences dormantes dans ce domaine.

Le choix d’Akilee interpelle par son patriotisme économique. La Sénélec avait à sa disposition des offres intéressantes dont une seule pouvait se prévaloir de la nationalité sénégalaise. A compétences égales avérées, le CIS se réjouis que ce soit l’entreprise sénégalaise qui ait été choisie. C’est un signal fort et encourageant pour le secteur privé national. Si cela n’avait pas été Akilee, cela aurait été une entreprise étrangère. Le choix d’Akilee est une décision de souveraineté et la conscience que des secteurs aussi stratégiques et porteurs d’avenir doivent être concentrés entre les mains des sénégalais.

En exécutant ce marché, Akilee a pu rapidement rassurer sur l’expertise sénégalaise, d’ici et d’ailleurs. A ce jour, elle fait travailler une centaine de jeunes sénégalais composés d’ingénieurs développeurs, d’administrateurs de système, de business analyst, d’ingénieurs électriciens, d’électromécaniciens, d’automaticiens etc. Beaucoup d’entre eux sont issus de la diaspora. C’est un condensé de cerveaux brillants au service du Sénégal.

Pour toutes ces raisons, le CIS considère que Akilee est le prototype de la jeune entreprise sénégalaise à encourager et à soutenir. Elle symbolise notre capacité à penser par nous-mêmes et à proposer des solutions endogènes et adaptées à nos besoins. Elle représente la jeunesse sénégalaise bien formée, attachée à son pays et qui innove. Elle est incarnée par des cadres de haut niveau de la diaspora qui sont rentrés au pays pour relever des défis et apporter leur contribution. En soutenant Akilee, nous choisissons l’option de développer le Sénégal par les sénégalais. Nous espérons décupler cette expérience pour avoir des milliers d’Akilee au Sénégal dans tous les domaines. C’est le choix de l’avenir ! Pour un secteur privé national fort !