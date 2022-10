Le collectif pour la libération des détenus politiques durcit le ton et promet de faire face au régime de Macky Sall, si Cheikh Oumar Diagne, Pape Outhma Diagne, Papito Kara, Amy Dia, Abdou Karim Gueye et Cie ne sont pas libérés. Ce jeudi, lors d’une conférence de presse, ils ont lancé la Grande offensive pour la libération des 20 détenus politiques.

Plusieurs appels à la mobilisation ont été lancés pour ce vendredi, à la place de la Nation entre 15 et 19 heures. En plus d’une revendication, ils ont dénoncé une justice à deux vitesses, et une prétention à Macky Sall de vouloir liquider ses adversaires pour forcer un 3e mandat. « Cette manifestation va permettre aux familles de détenus politiques très inquiètes de parler de leurs souffrances pour que Macky Sall puisse les entendre », a fait savoir le porte-parole du jour ,Yollande Camara qui a appelé les chefs de leaders et politiciens à une grande mobilisations de leurs militants, dotant plus que ce combat leur appartient.

Ils ont fustigé également la traque des détenus politiques des manifestations de mars dernier par les autorités comme Ndongo Diop. En violation flagrant des accords avec le mouvement M2D et le Khalife des mourides. « L’heure est grave. Et l’arrestation de Ndongo Diop n’est pas fortuite. Ces agitations des autorités sont un pas vers l’arrestation d’un où des leaders politiques en prétextant de l’article 80 », a déclaré CLedor Séne repris par Senego.