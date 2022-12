Le concert de casseroles de Yewwi met Benno dans tous ses états

Selon Abdou Karim Fofana et ses camarades, le concert de casseroles de l’opposition du 31 décembre est un précédent dangereux pour la démocratie et le respect des institutions. La coalition Benno demande à « l’Etat de veiller au fonctionnement normal des institutions de la République, mais également à assurer rigoureusement la sécurité et la libre circulation des citoyens sur l’étendue du territoire national ». Dans un communiqué, le camp présidentiel soutient qu’« avec ses acolytes de la pseudo société civile, Yewwi tente aujourd’hui de reprendre du service en s’agrippant désespérément au prétexte du rapport d’audit de la Cour des Comptes sur la gestion du fonds Force covid19.

Après avoir orchestré la manipulation mensongère du contenu dudit Rapport en prétendant que la cour aurait conclu à un vol de 1000 milliards, elle pense avoir suffisamment abusé la crédibilité des Sénégal pour les pousser dans la rue. Leur désillusion sera cruelle car les Sénégalais sont beaucoup plus mûrs qu’ils ne le croient. Ainsi, après la Justice et l’Assemblée Nationale, ils appellent à s’attaquer à l’institution du président de la République et à la solennité de son adresse à la Nation prévue le 31 décembre prochain. La coalition Benno Bokk Yakaar appelle tous les camarades et compatriotes à la mobilisation et à la vigilance face à la manipulation et à la surenchère d’une opposition violente qui multiplie les actes de défiance contre la République, contre notre modèle démocratique et contre notre commune volonté de vivre en commun ».