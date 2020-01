Le coronavirus en…trois questions

Qu’est-ce qu’un coronavirus ?

Les coronavirus sont une famille de virus qui infectent à la fois les animaux et les humains. Les coronavirus humains peuvent provoquer des maladies bénignes semblables à un rhume, tandis que d’autres provoquent des maladies plus graves (comme le MERS – Middle East Respiratory Syndrome et le SRAS – Syndrome respiratoire aigu sévère). Certains coronavirus présents chez les animaux peuvent infecter les humains – ce sont les maladies dites zoonotiques.

Comment les coronavirus se propagent-ils ?

Les coronavirus humains se propagent généralement par des gouttelettes (toux) et par un contact personnel étroit et non protégé avec une personne infectée (toucher, serrer la main).

Quels sont les symptômes ?

Les signes et symptômes sont généralement des symptômes respiratoires et comprennent la fièvre, la toux, l’essoufflement et d’autres symptômes semblables au rhume.