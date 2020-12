Le DG de l’ADEPME attaqué sur sa nationalité…réactions en Casamance

ATTAQUE SUR SA NATIONALITE : LE DG L’ADEPME NE REGARDE PAS SUR LE RETROVISEUR

Dans un article paru dans la presse et repris par plusieurs sites, le directeur Général de l’agence d’encadrement et de développement des petites et moyennes entreprises, Idrissa Diabira a fait l’objet d’attaques personnelles qui vise à remettre en cause sa nationalité sénégalaise. Ses détracteurs ont évoqué ses origines et ont voulu en faire, de façon jugée maladroite une arme politique. La réaction de ses partisans basés en Casamance ne s’est pas fait attendre. Dans un document reçu Mercredi, ils ont recadré les auteurs de ces attaques qu’ils jugent complétement en déphasage avec les enjeux de l’heure et les ambitions de cohésion et d’émergence prônées par le chef de l’Etat.

Nouha Ndiaye, portant la parole de ses camarades, a élevé la voix pour « remettre à leur place » ceux qui veulent utiliser dangereusement la nationalité du DG de L’ADEPME comme arme de bataille politique.

Cette jalousie dénuée de toute valeur et principe démocratique est inacceptable et inélégante dans un pays réputé pour son sens de vivre ensemble, vivier de l’unité nationale. Il reste entendu que des gens qui n’ont aucune compétence soient nourris de prétentions démesurées, et, en ciblant de dignes et loyaux responsables pour se faire un raccourci de briguer des postes de responsabilité, ils étalent à la face du monde leur carence intellectuelle

Ce qu’il faut relever, c’est l’ignorance totale des prérogatives dévolues au Président de la République qui détient le pouvoir discrétionnaire de choisir ses collaborateurs sans subir une quelconque pression et sur la base de critères qui déterminent son action et son projet de société. Ce type de pratiques inavouées dans un agenda caché ne peut prospérer.

La vérité est que le DG ne souffre d’aucune contradiction liée à sa nationalité car ne niant pas être né en France, de parents sénégalais et mauritaniens. Peine perdue car cela n’attire l’attention d’aucune personne sérieuse et avertie

Monsieur de Directeur Général de l’ADEPME est un jeune cadre, intelligent, compétent, sérieux, attentif et travailleur. Il engage pleins d’initiatives pour accompagner les jeunes et les femmes. Il donne corps à la politique et à la vision du Président de la République en facilitant le développement des PME et des PMI afin d’assurer l’emploi et de porter la croissance du pays à un niveau supérieur. Il se distingue dans cette mobilisation pour concrétiser l’action du gouvernement.

Monsieur DIABIRA n’est pas un militant de dernière minute de l’APR, il a contribué à la réflexion et à la mise en place du programme du candidat MACKY SALL et s’est mobilisé constamment auprès du Président de la République pour qu’aujourd’hui ceux qui crient puissent bénéficier allègrement de l’usufruit de sacrifices énormes consentis pendant des années aux côtés du Président.

Pourquoi vouloir être injuste et égoïste à l’égard d’honnêtes citoyens qui se battent énergiquement pour transformer et développer notre pays, le Sénégal à travers des responsabilités que le Président de la République leur confie ? Il faut simplement savoir que cette confiance ne se monnaie pas et que seul le Président est maître et pourra apprécier et décider de la valeur dont on en fait.

D’autant plus que nous-mêmes sommes soumis au ressenti permanent des populations, nous le voulons ainsi et nous nous comportons tous les jours comme cela.

Que ces gens d’aucune retenue, perdus dans leur rève et leur démarche irresponsable et sans fondement se ressaisissent et se mettent au travail pour donner du gout à la vie en communauté. Qu’ils cessent d’utiliser les armes non conventionnelles pour faire de la politique politicienne sans éthique ni morale. Ils ne gagneront jamais car Monsieur Diabira mène sur le terrain des actions concrètes qui font avancer le pays et ne regarde pas dans le rétroviseur pour ne pas perdre du temps et de l’énergie inutilement

En effet, le Président lui fait confiance pour son abnégation, son parcours exceptionnel, son intelligence, sa proximité avec les populations et son sens élevé de la responsabilité, de l’amour pour le pays, pour l’atteinte des objectifs ; compte tenu des résultats obtenus par l’ADEPME sur l’ensemble du territoire national.

Pas de temps à perdre pour le DG DIABIRA, la preuve, il a fait le tour du Sénégal pour donner de l’espoir aux entrepreneurs et construire avec eux le développement du Sénégal dans ce contexte de covid 19 et les questions d’émigration qui déstructurent la jeunesse, bras essentiel de notre pays.

Le DG de L’ADEPME travaille, et c’est cela qui compte et qui mérite d’être jugé, pas ces agissements inutiles loin des préoccupations du peuple. *

A bon entendeur, Merci

NOUHA VIEUX NDIAYE