Le F24 ne ferme pas ses portes à Idrissa Seck

Après avoir confirmé sa candidature à l’élection présidentielle du 25 février 2024, Idrissa Seck a annoncé qu’il va remettre sa démission de la présidence du Conseil économique, social et environnemental (Cese), dès lundi. Les ministres membres de Rewmi dont le ministre des Sports, Yankhoba Diattara, vont aussi quitter le gouvernement.

Idrissa Seck est-il le bienvenu au sein du mouvement des forces vives du Sénégal, F24. Voici la réponse du coordonnateur de la nouvelle plateforme contre la 3e candidature du Président Macky Sall. Mamadou Mbodj est l’invité du Jdd, ce dimanche, 23 avril. “Le F-24 est une coalition ouverte, structurée autour de certaines questions, d’une certaine mission. Et donc, il s’agit de citoyenneté. Nous sommes d’abord des citoyens sénégalais et nous voulons défendre l’État de droit. Nous voulons défendre la Constitution, défendre l’exception sénégalaise. À partir du moment où c’est cela qui structure notre organisation, nous ne pouvons pas refuser l’entrée à quelqu’un dans cette nouvelle structure. Il est vrai qu’il peut y avoir des bisbilles entre leaders politiques mais jusqu’à présent, on est parvenu à dépasser ces hostilités et je crois pouvoir espérer qu’il en sera de même avec tous les autres acteurs politiques y compris monsieur Idrissa Seck. Parce que l’essentiel, c’est qu’on a une mission, on a un règlement. Il suffit de signer quand on pense qu’on doit aller ensemble. C’est une unité d’actions. Il y a plusieurs candidats (déclarés) à la présidentielle en compétition et qui sont ensemble dans cette coalition”.