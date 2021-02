Le faux communiqué qui a failli envoyé Pastef au tapis (Document)

La bataille médiatique se poursuit dans l’affaire Ousmane Sonko et tous les coups sont permis. Hier nuit, Pastef a reçu un coup qui a failli lui être fatale. En effet, un faux communiqué du parti a circulé sur les réseaux sociaux toute la nuit du dimanche.

Ledit communiqué répondait à Me Abdoulaye Wade. L’équipe de Sonko a vite fait de démentir et parle de Fake-news. Pastef condamne avec la dernière énergie cette campagne de manipulation visant à diviser l’opposition et alerte toutes les forces vives.