Le feu couve toujours dans le village traditionnel des pêcheurs de Cayar, après les récents affrontements ayant occasionné des blessés et des dégâts matériels importants, entre les pêcheurs de Cayar et de Mboro. Et si l’on n’y prend pas garde, l’irréparable pourrait survenir à tout moment à Cayar, où la colère des populations monte crescendo. À l’heure actuelle on dénombre deux (2) blessés graves