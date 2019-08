Le football lui manque, Mourinho fond en larmes en direct

Oui, José Mourinho est en grand passionné de ballon rond. Ou bien un excellent acteur…. Toujours dans l’attente d’un nouveau challenge après son éviction de Manchester United en décembre dernier, le technicien portugais semble vivre difficilement cette mise à l’écart des terrains. Pour preuve, au cours d’une interview télévisée accordée à BT Sport, l’ancien coach du Real Madrid a complètement craqué face aux caméras.

« J’étais juste en train de m’amuser. Le moment où je suis entré dans le football professionnel, c’est quand j’ai eu le déclic. Maintenant, c’est sérieux. Et ça l’a toujours été, jusqu’à aujourd’hui. Non-stop. Et maintenant j’ai arrêté, au lieu d’en profiter. Mais je ne peux pas m’en réjouir. Ça me manque », a avoué avec émotion le natif de Setubal, qui n’a pu retenir ses larmes, une chose rare.

Il faut dire que le « Mou » ne nous a pas habitués à laisser transparaître ses émotions, encore moins une certaine vulnérabilité, lui qui garde l’image d’un entraîneur terriblement exigeant, à fort caractère, maniant l’art de la déstabilisation et parfois celle de la mauvaise foi. Par ailleurs, dans l’attente de retrouver un banc de touche, l’autoproclamé « Special One » a enfilé le costume de consultant pour la chaîne britannique Sky Sports. De façon temporaire visiblement.