Le FRAPP invite Bara Tall à payer les travailleurs de COM 7

Le FRAPP vient en renfort aux ex travailleurs de COM7. Lors d’un point de presse tenu ce mercredi, les camarades de Guy Marius Sagna ont invité Bara Tall à payer ces pères de familles. « Nous apportons notre soutien et notre solidarité à ces travailleurs qui, aujourd’hui sont restés six années d’arriérés de salaire. C’est inadmissible ! Mais où est l’Etat du Sénégal ? Aujourd’hui on a comme l’impression que (…) l’Etat du Sénégal continue d’opprimer les travailleurs. Chaque jours nous rencontrons des salariés victime de licenciement. La question qu’on se pose est de savoir est ce que le Sénégal a un ministre du travail ? Si tel était le cas, ce qui est arrivé à ces soutiens de famille ne serait jamais arrivé. Aujourd’hui, il est important que Bara Tall se rappelle de ces pères et mères. Tout ce qu’ils demandent c’est qu’on leur paie leur dû. (…). Si Bara Tall ne paie pas ses travailleurs et si ces travailleurs sont prêts, on exclut pas d’aller crier haut et fort devant le domicile de Bara », avertit le FRAPP au micro de Xibaaru.