Le gros pétard du Directeur Général de l’APIX, Mountaga SY sur le classement Doing Business 2020

Par Confidentielafrique.com

C’est devenu presque un rituel. La bourde ou la gaffe verbale dans les communications de certains officiels sénégalais. Parfois même des sorties inopportunes, surexcitées, qui jettent le discrédit sur la pertinence et la crédibilité de leurs propos. La récente sortie du Directeur Général de l’APIX ( agence publique sénégalaise chargée pour la promotion des investissements et des grands travaux), Mountaga SY, en est une illustration. Devant la presse et les dirigeants du bureau régional de la Banque mondiale à Dakar, il a patiné avec une assurance irréaliste, en allumant un gros pétard. ‘’ Le Sénégal est le meilleur élève de la sous-région’’ assène Mountaga SY. Pourtant, le patron de l’APIX, avait le rapport Doing Business 2020 sous les yeux. Ou alors il l’a lu à l’envers ? Dans tous domaines du rapport, la palme revient au Togo. Ce pays gagne un super bond en avant de 40 places passant du 137 ème rang/190 pays précédemment à une 97ème place. Le pays de Faure Éyadema fait partie désormais du cercle restreint des pays qui ont transpiré pour améliorer le climat des affaires et enregistré une embellie dans le domaine fiscal.

Le Togo s’adjuge la première place Doing Business 2020 sur l’espace Uemoa, loin devant la Côte d’Ivoire et le Sénégal. Le Directeur Général de l’APIX, piqué parfois par quelle mouche assène des déclarations qui ne collent pas avec la réalité des chiffres. Sur le dossier du Train Régional Express, beaucoup lui ont reproché ses limites à communiquer les vrais chiffres. C’est le cas encore avec cette sortie sur le parvis de la Banque mondiale à Dakar, qui sonne comme si le Sénégal était devant le Togo et se révélait être le meilleur élève dans la sous-région. Toutefois, le gouvernement sénégalais a fait beaucoup d’efforts ces deux dernières années pour gagner des points et relever la tête. Le Togo figure parmi les dix économies les plus performantes et attractives du continent africain.