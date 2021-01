Le jeune entrepreneur malien Sidi Mouctar Dembélé plus connu sous le nom du « Roi 12-12 » faire partie ces jeunes qui réécrivent l’histoire du continent noir. Après ses nombreuses voitures de luxe, le richissime jeune Malien vient de s’offrir un jet privé.

On peut bien partir de rien et réussir à écrire sa propre histoire, devenir un modèle pour aussi bien les grands que les petits et le Roi 12-12 est la meilleure illustration. Bien que provenant d’une famille financièrement stable, il a décidé de se frayer un chemin propre à lui. De vendeur de carburants frelatés à cireur de chaussures à l’aéroport, il finira comme un vendeur de voitures, ce qui lui conférera d’ailleurs le nom « Roi 12-12 ».

Actionnaire de beaucoup de société dans la sous-région ouest-africaine et même en France, il est réputé être proche de la famille Keita de l’ancien président Malien. » Quand vous vous battez, vous allez vous en sortir un jour. Moi je crois en Allah, à la bénédiction de mes parents et je crois au travail surtout le travail bien fait, tôt ou tard, la personne sera récompensée par le Tout Puissant » déclare-t-il.

Le quinquagénaire pense que la vie est comme un livre dont on tourne chaque jour une page et qu’il faut tenir bon quoi qui arrive. Il est donc pour la jeunesse africaine en général et celle malienne en particulier un modèle. Il incite par ailleurs les jeunes à comme lui prendre le chemin de l’entrepreneuriat qui quoique difficile est une porte vers l’indépendance financière.