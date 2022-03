Le lutteur Malick Niang tourne le dos à l’arène

Les amateurs de lutte ne verront plus un combat de Malick Niang. Le lutteur de Yoff a décidé de prendre une retraite anticipée. Il assure que sa décision est irrévocable. « Même si un promoteur me propose 100 milliards, je ne vais plus lutter », a-t-il juré dans les colonnes de Sunu Lamb où il a annoncé la nouvelle. «Que mes fans acceptent ma décision», a-t-il ajouté.

Si Malick Niang a tourné le dos à l’arène, c’est qu’il ressent une certaine frustration. Depuis sa défaite contre Ama Baldé, le 1er mai 2013, il n’arrive pas à décrocher un combat. Cela fait neuf ans. « Aucun lutteur ne veut me croiser, peste-t-il. C’est un cercle de six lutteurs qui luttent entre eux. C’est pourquoi je ne vais plus lutter. (…) Je ne peux pas continuer à me réveiller tous les jours à 5 heures du matin, pour m’entraîner et prendre de la bonne bouffe sans combattre. Ça coûte excessivement cher », explique-t-il.