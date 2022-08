Le Mali accuse la France et saisit le conseil de sécurité des nations unies avec ses preuves

Dans une correspondance adressée au président du conseil de sécurité des Nations Unies, le Gouvernement Malien a fait part « d’actes graves qui sont de nature à porter atteinte à la paix et à la sécurité internationale. » Le Gouvernement Malien informe avoir constaté depuis plusieurs mois « des violations répétitives et fréquentes de l’espace aérien Malien par les forces françaises, en y faisant voler des vecteurs aériens tels que des drones, des hélicoptères militaires et des avions de chasse, sans autorisation des autorités Maliennes. »

Toujours selon le Gouvernement Malien, depuis début 2022, les FAMas auraient enregistré plus de 50 cas délibérés de violation de son espace par des aéronefs étrangers, opérés notamment par les forces françaises. Le gouvernement Malien, informe en outre, qu’en plus des actes « d’indiscipline caractérisés par des refus d’obtempérer aux instructions des services de contrôle aérien, s’ajoutent des cas d’extinction des transpondeurs dans le but de se soustraire au contrôle ».

Le gouvernement Malien, fait part également des cas de falsification de documents de vol, ainsi que des cas d’atterrissage dans des localités hors aérodrome et des vols d’avions de renseignements et de drones « qui se livraient à des activités considérées comme de l’espionnage, de l’intimidation voire de la subversion. »