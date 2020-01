Le MEER fait une leçon de patriotisme à « FRAPP-France dégage »

Communiqué de presse du Mouvement des élèves et étudiants républicains (MEER)

Nous tenons, par ce présent communiqué, informer l’opinion nationale que nous n’avons pas encore reçu de plainte venant des membres de France Dégage.

Mais, même si plainte il y a, ce sera pour nous un non-événement parce que ces activistes sont des abrutis en quête de reconnaissance sociale.

Qu’ils sachent que le pays nous appartient à tous. Nous l’aimons plus que tout. A cet effet, et pour des raisons évidentes, nous ne permettrons jamais que des personnes, qui sont en déphasage avec des enjeux de développement et d’émergence du pays, tentent de mettre le frein à cette dynamique entreprise par le chef de l’État.

S’il y a bien des gens qui doivent recevoir une plainte, c’est bien ces instigateurs qui ne sont guère respectueux envers les institutions du pays. Eux qui violent l’honorabilité de la plus haute institution du pays.

Qu’on nous dise si une seule fois, à une seule occasion où un membre du Meer national a été cité dans des sottises aussi irrespectueuses de la loi que leur acte. Nous ferons face à leur enfantillage.

On ne leur donnera pas l’occasion de sortir leurs têtes de leurs trous d’ignorance. Nous savons que ces activistes ont un agenda bien défini. Leur mission consiste à installer le pays dans une insécurité absolue. Ils sont mandatés par les ennemis du Sénégal qui ne souhaitent pas que nos ressources naturelles soient exploitées paisiblement à partir de 2022 au bénéfice du peuple.

Ce faisant, ces activistes doivent comprendre enfin que l’émergence refuse l’ignorance. Sous le poids des menaces qui secouent le monde, aucun pays n’est sans menace. La vigilance et l’état de veille ne permettent pas de telles agitations. On fera face. Ce pays est en bonnes voies et entre de bonnes mains. Les saboteurs seront à tout prix arrêtés et par tous les moyens. On ne leur permettra plus de violer l’honorabilité de nos institutions et de perturber la quiétude du pays. Enfin qu’ils édifient les sénégalais sur l’origine de leur fond de roulement.

Non, nous ne regrettons pas nos propos sur ces activistes.

Louga, 03/01/2020

Kallé Wade

Porte-parole MEER national