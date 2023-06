Le Ministre Aly Ngouille Ndiaye satisfait des exploitations agricoles de QVS

La visite effectuée par le Ministre Aly Ngouille Ndiaye dans les exploitations agricoles de QVS (Quality Vegetable Senegal), suscite beaucoup d’espoir chez les producteurs, travailleurs et managers.

Après un investissement de 4,5 milliards de Francs CFA, Maguette Niang, principal investisseur, se dit toujours préoccupé par l’amélioration des conditions de vie, de travail, des populations sénégalaises toutes provenances confondues.

Voilà une entreprise qui évolue dans le domaine agricole, mise beaucoup sur les cultures vivrières et qui emploie plus de 1000 personnes selon le propriétaire Maguette Niang. Diass, Thiènaba, Kiréne, Mbour, Keur Moussa, Bambey, Thiès, les jeunes et les femmes viennent de partout pour gagner leur pain à la sueur de leur front dans ces champs.

Ces champs horticoles situés juste derrière les zones aéroportuaires de la commune de Diass, présentent un intérêt et un énorme potentiel pour l’atteinte de la souveraineté alimentaire. À l’entrée de cette vaste étendue, des baobabs et des aménagements jonchent le décor, sous un soleil de plomb. Le cortège s’immobilise à quelques encablures. Un raffermissement, des salutations d’usage, un accueil chaleureux pour Aly Ngouille Ndiaye, des administrateurs civils des gendarmes en tenue saluent le ministre, le maire de la commune est là, des collaborateurs aussi sont présents, et le convoi repart. Nous voilà dans un champ d’arachide irrigué. De belles gousses, de larges feuilles, une culture en maturation et le récital technique fait acquiescer le ministre de la tête. Un lpas de temps, le ministre reprend la route. Troisième étape, le champ de niébé, puis celui des melons et enfin celui des oignons.

Un périple mène le ministre et sa délégation vers les différentes sections emblavées. Ces aires ont permis au ministre de constater de visu, le système d’irrigation moderne, des plants en linéaire, et la récolte des plusieurs tonnes d’oignons. Courbés ou debout, des centaines d’agents sont répartis dans les champs d’oignons. Par-ci, quelques sacs rouges déjà remplis, par-là d’autres en cours de remplissage, le tout dans une grande dynamique de va et vient, sous l’oeil attentif du Ministre Aly Ngouille Ndiaye. Des milliers de sacs en instance d’acheminiement, permettront à coup sûr de casser les tensions inflationnistes sur l’oignon à quelques jours de la Tabaski.

Les surfaces récoltées laissent apparaitre un terreau noirci mais encore humide, du fait de la maitrise de l’eau stockée non loin des surfaces cultivables.

Dans ce premier périmètre visité, des machines, des engins tractés, des tracteurs, des épandeurs, des accessoires pour préparer le sol, les enfouissements d’engrais et de fertilisants sont mis en branle pour démontrer au ministre, un savoir-faire apprécié et bien de chez nous.

Ici, tous les conducteurs de ces lourds engins sont des sénégalais.

Le chapeau sur sa tête, le ministre sénégalais pose parfois des questions et le responsable technique de la production, de l’irrigation et des semences.

À la fin de la visite le ministre salue les prouesses réalisées, les efforts consentis et met l’accent sur la préservation de ces terres cultivables qui doivent servir à l’agriculture et dans d’autres espaces y faire autre chose. Après une visite et des remerciements de part et d’autre un agent du personnel a invité le ministre à être leur interprète auprès de qui de droit pour la sauvegarde de leur outil de travail et de leur domaine si précieux pour leur développement socio économique.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn avec MAERSA