Le Ministre Dame Diop…la honte du Baol

Décidément, la région de Diourbel n’a pas de chance avec le régime du président Macky Sall. En effet, depuis le gouvernement Macky 1, le Ministre Dame Diop n’a toujours pas fait preuve d’un sens élevé du management politique. Comment expliquer que depuis qu’il a été nommé Ministre, il n’a toujours pas réussi à s’imposer politiquement dans son fief encore moins dans la région.

Justement, à Diourbel, le sentiment d’impopularité est le mieux partagé de la plupart des jeunes et des observateurs locaux sur le mode de fonctionnement de Dame Diop qui n’a comme mérite d’être ami au couple présidentiel et particulièrement à la Première Dame. D’ailleurs, dans certains quartiers de la capitale régionale du Baol, Dame Diop n’ose même pas mettre les pieds. C’est le cas de Keur Goumak, Keur Serigne Mbaye Sarr, Hlm pour ne citer que ceux-là.

Quand aux autres départements de la région, son manque d’ingéniosité politique lui confère le statut de responsable politique Apériste impopulaire. C’est le cas de Mbacké, Touba et Bambey. Alors que dès sa nomination, sa mission première était de fédérer politiquement la région et de coordonner les activités politiques et sociales pour mieux vulgariser les actions du président Macky Sall mais aussi de faire en sorte que tous les responsables politiques parlent le même langage. Mais non. Dame Diop est incapable et son mode de fonctionnement laisse à désirer.

A Diourbel, ce sont les autres responsables qui sont les plus en vue. C’est le cas du DG du CROUS de Bambey Moustapha Gueye de l’honorable Député Maire Malick Fall qui sont les plus en vue et qui sont prompts à régler les problèmes des populations de Diourbel.

Sur le plan social, le DG Moustapha Gueye a une longueur d’avance sur le Ministre Dame Diop. En plus de ses actions sporadiques au profit des populations locales et particulièrement les couches défavorisées sans oublier les Daaras et les femmes qui sentent le plus les largesses du DG Moustapha Gueye. Et pendant ce temps, Dame Diop se terre dans son quartier de Keur Cheikh où les nécessiteux et les militants peinent à le rencontrer.

Autant d’arguments qui justifient à suffisance son incapacité et son impopularité à s’imposer politiquement à Diourbel et dans la région. Son rêve de briguer à la tête de la mairie de Diourbel risque de s’écrouler comme un château de cartes tellement son manque de vision et son incapacité qui risquent de le jouer un mauvais tour pour la course lors des prochaines élections locales.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn