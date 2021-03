Soumaila Manga s’attaque aux « Casacomplexés »

CES « CASAMANQUÉS » PENDUS AUX BASQUES DU PATRIOTE EN CHEF.

Je ne fait nullement allusion à ces « Casamanqués » ou « Sénégalomançais » dont parlait Abbé Augustin Diamacoune Senghor. Il s’agit ici de ces « Casacomplexés », aigris de la vie et sans conviction que l’on peut sérier de la sorte :

1- socialistes devenus libéraux, ensuite centristes et maintenant républicains, goûtant à tous les régimes ;

2- indépendantistes se reconvertissant aujourd’hui à « on ne sait quoi au juste » ;

3- vendeurs de rêves aux populations besogneuses dont la seule compétence est de chanter les louanges du bienfaiteur et de réciter, tout le temps, les leçons dictées par Macky Sall.

Le point commun de tous ceux que nous venons d’énumérer est qu’ils se sont battus pour des principes auxquels ils ne croyaient pas. Ils ont fait croire aux populations, des idéaux auxquels eux-mêmes ne s’attachaient nullement. Bref, ils ont fait perdre du temps, énormément de temps, aux populations pour rien. Et les populations sont arrivées à se dire « Tout ça pour ça ! ».

Tous se retrouvent, aujourd’hui, autour de Macky Sall. Malgré leur position, des moyens mis à leur disposition et leurs relations, ils ont perdu l’estime aux yeux des populations casamançaises qui se retrouvent désormais dans la démarche du Patriote en chef.

Leur jeu favori est de dire du Mal de Sonko à qui ils veulent même nier sa Casamancité. Dès que Sonko évoque la Casamance dans son discours, ils se lâchent sur lui telles des bêtes affamées, le taxant de manipulateur dans le dossier casamançais. Or, ce sont eux-mêmes qui ont longtemps joué les sangsues dans ce dossier.

Concernant Sonko, il faut admette qu’il a une toute autre approche sur ce dossier. Je renvoie les lecteurs à son ouvrage « Solutions pour un Sénégal nouveau » dans lequel il disait « Nous, nous ne sommes pour aucune de ces solutions, qui toutes consistent à particulariser davantage la Casamance au sein de l’entité nationale unitaire qu’est le Sénégal ».

Plus loin, Sonko s’exprime en ces termes » Ce que les séparatistes réclament en vérité, c’est ce que tous les Sénégal exigent et le sentiment qui les anime est largement partagé par beaucoup de populations provinciales, et plus sérieusement chez les populations des zones frontalières qui quelquefois s’identifient plus au Mali, à la Guinée ou à la Gambie qu’au Sénégal ».

Dire que Sonko fait de la manipulation dans ce dossier, c’est dire des inepties dont le seul but est de plaire au prince, bienfaiteur du moment.

Que ces aboyeurs nous fassent les comptes de leur implication dans le dossier casamançais. C’est ce que nous attendons d’eux. Qu’ils nous éclairent la lanterne sur la mort brutale de M. Émile Badiane et de l’assassinat de M. Omar Lamine Badji. C’est sur ce domaine que nous les attendons et non à se lâcher honteusement sur un Sonko dont le temps et l’énergie sont consacrés à trouver des « Solutions pour un Sénégal nouveau ».

Soumaila MANGA, président Debout Pour La Patrie-DLP

Membre Mouvement JUSCA

Candidat à la mairie de Ziguinchor