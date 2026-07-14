Le ministre de l’Intérieur supervise une vaste opération de sécurisation à Dakar

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a supervisé une vaste opération de sécurisation menée à Dakar par la Police nationale, en coordination avec la Gendarmerie nationale. Cette intervention, inscrite dans le cadre du renforcement de la sécurité des personnes et des biens, s’est déroulée en présence du Général de Division Martin Faye, Haut Commandant de la Gendarmerie et Directeur de la justice militaire, ainsi que de l’Inspecteur général de Police Mame Seydou Ndour, Directeur général de la Police nationale.

Mobilisant plus de 600 éléments, appuyés par des véhicules d’intervention et des drones, cette opération s’inscrit dans une stratégie durable de lutte contre l’insécurité. À cette occasion, le ministre a salué le professionnalisme, l’engagement et la complémentarité des policiers et des gendarmes, tout en annonçant que ces opérations conjointes seront régulièrement renouvelées afin de garantir un environnement plus sûr aux populations.

Les contrôles ciblés menés sur le terrain ont conduit à l’interpellation de 213 personnes. Parmi elles, 130 ont été appréhendées pour vérification d’identité, 22 pour nécessité d’enquête, 21 pour ivresse publique et manifeste et 16 pour vagabondage.

Les forces de l’ordre ont également arrêté six personnes pour détention de produits cellulosiques, deux pour détention d’armes blanches et trois pour des atteintes aux biens, notamment pour vol simple, vol de nuit avec moyen roulant et abus de confiance. S’agissant des atteintes aux personnes, deux individus ont été interpellés pour coups et blessures volontaires, menaces de mort et injures publiques, tandis qu’un autre suspect a été arrêté pour un acte contre nature commis sur une personne déficiente.

La lutte contre les stupéfiants a permis l’interpellation de 11 personnes. Les saisies portent notamment sur 100 grammes de chanvre indien, huit cornets, quatre képas de kush, 11 plaquettes d’ecstasy accompagnées d’un joint et sept boules de haschich.

Parallèlement, les contrôles routiers ont abouti à la saisie de 382 pièces d’identification pour diverses infractions au Code de la route, à la mise en fourrière de 32 véhicules et à l’immobilisation de 61 motos.

Au terme de cette opération, Mouhamadou Makhtar Cissé a invité les populations à renforcer leur collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Rappelant que la sécurité est une responsabilité collective, il a exhorté les policiers et les gendarmes à poursuivre leurs missions avec rigueur, professionnalisme et sang-froid, dans le strict respect des lois et des droits humains.