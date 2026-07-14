Vague de criminalité, autorités aux abois : mais que se passe-t-il à Madagascar ? (Par Jean NDoba)

Antananarivo est plongée dans un climat d’angoisse inédit. Depuis mai, des dizaines d’enfants disparaissent, des corps sont retrouvés mutilés, et des actes de vindicte populaire éclatent dans les rues de la capitale. Face à ce chaos, les autorités de transition répondent par le mot « terrorisme » et dénoncent une déstabilisation politique. Mais à mesure que cette thèse s’étire sans preuve, la société civile, les corps intermédiaires et l’Église catholique haussent le ton. Et révèlent, en creux, la profondeur de la crise de confiance qui frappe une junte de plus en plus aux abois.

Depuis le lendemain de la fête nationale du 26 juin, les signalements de disparitions sont devenus quasi quotidiens à Antananarivo. Des corps de mineurs retrouvés mutilés, des adolescents signalés introuvables, une dizaine de personnes disparues en une seule journée. Selon le bilan officiel de la Direction générale de la police nationale, présenté le 8 juillet : 172 enfants ont été signalés disparus depuis le 1er janvier 2026. Sur ce total, 164 relèvent de cas de disparition et 8 enfants ont perdu la vie. Ce sont 119 cas qui ont été enregistrés dans la seule région d’Analamanga. La situation a pris une dimension telle que des actes de vindicte populaire ont éclaté dans plusieurs quartiers : le 6 juillet, une femme simplement soupçonnée de tentative d’enlèvement a été violemment prise à partie par une foule en colère. Le chaos n’est pas un mot trop fort.

Devant ce désarroi, le colonel Randrianirina s’est exprimé à plusieurs reprises en quelques jours. Le Mercredi 8, il qualifie les crimes de « terrorisme ». Puis à Toamasina, le 10, c’est l’escalade rhétorique : « Je préviens que, quels que soient ceux qui sont derrière cela, je le détruirai », lance-t-il lors de l’inauguration des locaux du Bureau indépendant anti-corruption. Et dans une tirade marquante, il interpelle directement les commanditaires présumés : « Pourquoi ne pas me tuer moi, si c’est moi qui dérange ? Tuez-moi, mais ne tuez pas les enfants malgaches. Tuez-moi si vous êtes des hommes. Je le dis ici clairement. » Son Premier ministre parle de « guerre » contre ceux qui « veulent freiner la refondation ». Sur le terrain, 400 agents des forces de défense et de sécurité ont été déployés dans la capitale, un centre opérationnel ouvert pour coordonner les recherches, et le blocage de certains sites internet annoncé en Conseil des ministres.

Le problème est que cette thèse de la déstabilisation politique reste à ce jour sans fondement publiquement démontré. Aucune preuve concrète, aucun commanditaire nommé, aucun réseau identifié — si ce n’est une allusion à la « cryptomonnaie » qui « circulerait pour semer le trouble ». La thèse officielle s’étire, elle se densifie dans le registre de l’indignation, mais elle ne repose sur rien de vérifiable. Et elle survient quelques jours à peine après l’épisode des drones sur le convoi présidentiel, revendiqué par un groupe fantôme — le « Sampana Tsikilo Madagasikara » — dont les contours restent tout aussi flous. A cette époque le Colonel avait encore pointé des agissements visant à déstabiliser le régime.

Sans relier explicitement les deux événements, le traitement est identique : menace existentielle, ennemi invisible, déstabilisation venue de l’extérieur. Récupération opportuniste ou paranoïa sincère ? Nul ne saurait le dire avec certitude. Mais la population malgache, elle, commence à faire la distinction.

Inquiète, la société civile demande des comptes

Cette lecture des événements n’est pas passée inaperçue. Dans les colonnes de L’Express Madagascar, le docteur Omar Abderman Ramadany, juriste, formule ce que beaucoup pensent : « Face à cette crise sécuritaire, les citoyens n’attendent ni des spéculations ni des accusations non démontrée ». Une mise en demeure claire adressée à un pouvoir qui, pour l’heure, est perçu comme insuffisamment efficace sur le terrain.

La sphère syndicale se mobilise aussi. La branche d’Antananarivo du Syndicat des enseignants-chercheurs et chercheurs-enseignants (Seces) a appelé les autorités « à ne pas se contenter des déclarations sur les objectifs supposés des personnes qui seraient derrière ces faits », ajoutant que « la population attend du pouvoir en place, un pouvoir militaire qui plus est, qu’il éradique ces faits à la racine, et non pas qu’il se contente d’interpeller les petits poissons ». Le mot « pouvoir militaire » n’est pas anodin : il rappelle que la junte est comptable d’une exigence de sécurité supérieure à un gouvernement civil, surtout quand il prend le pouvoir afin de refonder la nation.

La société traditionnelle s’est aussi exprimée. Un collectif de la société civile a formellement réclamé le rétablissement des élections des chefs de Fokontany — l’échelon de base de l’organisation communautaire malgache, dont les responsables sont actuellement nommés par le pouvoir plutôt qu’élus. C’est un défi direct adressé à la junte : si elle veut répondre à la crise, qu’elle commence par rendre aux communautés locales les outils démocratiques qui leur permettraient de s’organiser elles-mêmes.

Enfin, et c’est peut-être le signal le plus préoccupant pour le régime, l’Église catholique est sortie une fois de plus de sa réserve. Par la voix de Mgr Jean Pascal Andriantsoavina, vice-président de la Conférence des évêques de Madagascar, la CEM a déclaré « ne plus pouvoir se taire ». Policés dans la forme, les prélats n’en ont pas moins été d’une clarté troublante : « En cette période difficile, nous, évêques, ne pouvons rester indifférents face à la réalité douloureuse et aux cas d’homicides survenus ici et là, dont les auteurs restent inconnus ». Répondant implicitement à la thèse officielle de la déstabilisation politique, la CEM souligne que les auteurs « restent inconnus » — et non désignés par les autorités. Elle reconnaît les efforts déployés, dans un geste d’apaisement, mais n’en formule pas moins une injonction : « Que les actions soient plus nombreuses que les paroles, au risque de laisser le mal prendre davantage d’ampleur ».

Une junte aux abois

Cette prise de position de l’Église n’est pas isolée : elle s’inscrit dans une séquence d’avertissements croissants depuis le printemps. En mai 2026, la CEM avait déjà franchi un cap en publiant une déclaration dénonçant explicitement « l’arrestation de ceux qui ne partagent pas les opinions du pouvoir » et réclamant une « feuille de route politique claire » assortie d’élections crédibles. Un texte qui, analysé par Aleteia, était lu comme une rupture en gestation entre l’Église et un régime militaire tentant d’instrumentaliser la médiation des corps religieux pour asseoir sa légitimité. En intervenant de nouveau en juillet, les évêques confirment que leur patience a des limites — et que la crise criminelle est aussi, pour eux, le révélateur d’une crise politique plus profonde.

L’Église se fait ainsi le porte-voix d’une société civile qui, après quelques mois d’état de grâce, a progressivement déchanté. En avril, six militants de la Gen Z avaient été arrêtés en pleine nuit pour « atteinte à la sûreté de l’État » — des charges qualifiées d’« accusations délibérément vagues » par Amnesty International. Le colonel Patrick Rakotomamonjy, officier de la transition lui-même, avait été incarcéré après avoir dénoncé des faits de corruption au sommet de l’État. L’ancien ministre de l’Éducation Paul Rabary avait été poursuivi pour « complot » sur la foi d’échanges WhatsApp. Le député Rajerison avait vu sa levée d’immunité réclamée pour avoir déposé une requête de destitution. À chaque fois, le même schéma : une opposition criminalisée, une accusation non démontrée, un message envoyé à ceux qui seraient tentés de parler.

La crise criminelle de juillet éclate donc dans un climat déjà lourd de tensions, que la junte a elle-même contribué à alimenter. Récemment encore, RFI relayait le scandale des fausses perquisitions à Tana, une pratique criminelle rendue d’autant plus crédible par la multiplication des perquisitions officielles visant des membres de l’opposition, notamment dans les milieux rajoelinistes. Elle laisse aussi en suspens des dossiers que la surenchère sécuritaire permet, provisoirement, de mettre de côté : la mainmise progressive du régime sur la Haute Cour constitutionnelle, dont quatre membres sont toujours sous le coup de poursuites pour « déstabilisation du régime » ; les exigences de la SADC formulées fin juin — fin des arrestations arbitraires, retour des exilés politiques, préparation d’un calendrier électoral crédible ; et le report toujours repoussé de la concertation nationale. Pendant qu’Antananarivo craint pour ses enfants, la junte craint pour elle-même. Et c’est peut-être là, dans ce décalage brutal entre les peurs des uns et celles de l’autre, que réside le vrai diagnostic de Madagascar en juillet 2026.

Par Jean NDoba