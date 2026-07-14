Macky Sall rencontre Karim Wade en marge de son séjour à Doha

L’ancien président de la République du Sénégal, Macky Sall, a rencontré Karim Wade en marge de son bref séjour à Doha, au Qatar.

L’ancien chef de l’État s’était rendu dans l’émirat afin de présenter ses condoléances à l’Émir du Qatar, Son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, à la suite du rappel à Dieu de son père, le regretté Cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, décédé ce 14 juillet 2026 à Doha.

Profitant de cette visite, Macky Sall a eu un entretien avec Karim Wade, ancien ministre d’État et figure du Parti démocratique sénégalais (PDS), qui réside au Qatar depuis plusieurs années.