DIC : Démantèlement d’un réseau de protoxyde d’azote et de MDMA

La Division des Investigations Criminelles (DIC) a présenté, le 12 juillet 2026, quatre individus au parquet pour association de malfaiteurs, détention et trafic de stupéfiants.

Agissant sur renseignement, les enquêteurs ont ciblé un vaste réseau de distribution de protoxyde d’azote (« ballon ») dans le secteur des Almadies. Un premier suspect a été arrêté en flagrant délit avec cinq bouteilles de gaz. Son fournisseur, chauffeur de taxi, a été intercepté au stade Léopold Sédar Senghor avec cinq cartons dissimulés dans son véhicule.

Un troisième complice, destinataire d’une partie de la marchandise, a été trouvé en possession d’une quantité importante de MDMA. Ses aveux ont conduit les policiers à Keur Mbaye Fall, chez le présumé cerveau du réseau. La perquisition a permis de saisir 78 bouteilles supplémentaires. Ce dernier a reconnu s’approvisionner auprès d’un fournisseur étranger.

Le bilan des saisies fait état de 96 bouteilles de protoxyde d’azote, 562 capsules, une quantité de MDMA en vrac, 175 000 FCFA et cinq téléphones portables.