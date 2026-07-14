Le ministère des Sports impose le silence médiatique à la fédération de football

Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a ordonné à la Fédération sénégalaise de football (FSF) de suspendre immédiatement toute communication publique liée à la récente participation de l’équipe nationale à la Coupe du monde. Cette décision intervient dans un contexte marqué par de vifs débats et de nombreuses déclarations ayant alimenté la polémique autour des performances des Lions.

Dans un communiqué publié ce mardi, le ministère indique suivre « avec attention » les réactions suscitées par cette participation. Afin de préserver la sérénité nationale et de garantir le respect des institutions, il enjoint la Fédération sénégalaise de football à mettre fin, jusqu’à nouvel ordre, à toutes les interventions, déclarations et sorties médiatiques relatives à cet événement.

Selon le MJS, cette mesure vise à mettre un terme aux controverses jugées « stériles », lesquelles seraient susceptibles de porter atteinte à l’image et à la réputation du Sénégal sur la scène internationale.

Le département dirigé par le ministère assure également que l’État assumera pleinement ses responsabilités dans l’examen de cette participation. Il annonce qu’un bilan officiel, complet et rigoureux sera réalisé afin d’établir les responsabilités éventuelles, dans le strict respect des procédures en vigueur.

En attendant les conclusions de cette évaluation, le ministère appelle l’ensemble des acteurs concernés à faire preuve de retenue, de responsabilité et de respect des principes de l’État de droit ainsi que de la dignité humaine.