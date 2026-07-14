« La démission est un acte personnel » : Dr Mohamed Diallo réagit au départ de cinq directeurs

La démission de cinq hauts responsables du ministère de l’Enseignement supérieur continue d’alimenter les réactions. Dans une tribune, le président de la Coalition Natangué Askan Wi, Dr Mohamed Diallo, estime que cet épisode met en lumière la place de la dignité dans l’exercice des responsabilités publiques.

Les responsables concernés sont le professeur Abdou Aziz Diouf, Directeur général de l’Enseignement supérieur, Babou Diène, Directeur de l’Enseignement supérieur public, Mampenda Ba, Directrice du Financement des établissements d’enseignement supérieur, El Hadj Omar Thiam, Directeur des Études et de la Coopération, ainsi qu’El Hadj Samb Ndiaye, Directeur des Affaires académiques et juridiques.

Sans commenter les raisons de ces départs, Dr Mohamed Diallo rappelle qu’« un principe demeure : la démission est un acte personnel. Elle n’engage que celui qui la prononce ». Selon lui, « une démission ne saurait être attribuée à d’autres, au seul motif d’une proximité institutionnelle, hiérarchique ou professionnelle. Chacun demeure comptable de ses propres choix ».

Pour le président de la Coalition Natangué Askan Wi, ces démissions rappellent également que « les responsabilités publiques ne constituent ni un privilège perpétuel ni un droit acquis ». Il ajoute qu’« elles sont une charge confiée au service de l’intérêt général, qui s’assume avec honneur et se quitte avec dignité ».

Poursuivant sa réflexion, Dr Mohamed Diallo souligne que « dans un État de droit, chacun répond de ses actes devant sa conscience, devant la loi et devant l’Histoire ».

Il affirme que « la dignité reste le plus précieux des patrimoines : lorsqu’elle est préservée, aucun revers n’est définitif ; lorsqu’elle est sacrifiée, aucune fonction, aussi prestigieuse soit-elle, ne saurait en compenser la perte ». Et de conclure par cette formule : « Les fonctions passent, les hommes aussi. Mais la dignité, elle, demeure. C’est elle qui traverse le temps, éclaire les consciences et laisse à la postérité le plus noble des héritages : celui de l’honneur. »