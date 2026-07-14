BFEM 2026 : Près de 196 000 candidats composent à travers le Sénégal

Coup d’envoi, ce mardi 14 juillet 2026, du Brevet de fin d’études moyennes (BFEM). Pour cette session, près de 196 000 candidats sont attendus dans les centres d’examen sur l’ensemble du pays.

Selon les statistiques de la Direction des examens et concours (DEXCO) du ministère de l’Éducation nationale, 195 634 candidats sont inscrits. Un chiffre en hausse de 3 809 candidats par rapport à 2025 confirmant la progression continue des effectifs ces dernières années.

Ces candidats sont répartis dans les 16 académies du pays. Thiès vient en tête avec 34 874 inscrits, suivi de Pikine-Guédiawaye (27 363), Dakar (16 072), Rufisque (14 452), Saint-Louis (13 714) et Fatick (13 660). À l’autre bout du classement figurent Kaffrine (3 818) et Kédougou (1 978).

Autre donnée marquante de cette année : la féminisation du BFEM. Les statistiques révèlent une forte présence des filles. Elles sont au nombre 114 891 contre 80 743 garçons.

Pour un bon déroulement des compositions, le ministère de l’Éducation nationale a mobilisé un important dispositif logistique et humain. Au total, 1 224 centres d’examen ont été ouverts, avec 1 392 présidents de jury, plus de 13 000 surveillants, 6 960 secrétaires de centre et 6 522 salles de composition.

Une attention particulière est également accordée aux 266 candidats à besoins éducatifs spéciaux notamment la transcription des sujets en braille pour les non-voyants, l’agrandissement des caractères pour les malvoyants et d’autres aménagements adaptés aux situations de handicap.

Par ailleurs, le DEXCO a fait savoir que 7 823 candidats inscrits sans pièce d’état civil feront l’objet d’un suivi administratif conformément aux procédures en vigueur.

Les procédures d’organisation de l’examen depuis l’installation des présidents de jury jusqu’à la publication des résultats, ont été harmonisées pour assurer un déroulement uniforme des épreuves sur toute l’étendue du territoire.

Source : Seneweb