Dr Fédior contre-attaque après les accusations du président de la FSF

Dans un entretien accordé à L’Observateur, le médecin de l’équipe nationale A, Dr Abdourahmane Fédior, répond aux attaques du président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, qui a remis en cause ses qualifications. Accusé d’être gynécologue et de ne pas avoir « le profil académique » requis, il dénonce des « inepties » et menace de porter l’affaire devant les tribunaux.

Le praticien rappelle qu’il exerce comme médecin principal des Lions depuis près de dix ans et qu’il est issu de la première promotion de médecins du sport diplômés de l’Université Cheikh Anta Diop, sous la direction du Pr Fallou Cissé. Avant le football, il a officié dans plusieurs disciplines, dont le cyclisme, le handball et le basket-ball.

Le Dr Fédior révèle également qu’un staff médical parallèle, importé de France, a été imposé durant le Mondial, composé d’un médecin du sport, de son adjoint, de deux kinésithérapeutes, d’un diététicien et d’un préparateur mental. Une décision qui a court-circuité l’organisation locale.

Les tensions ont atteint leur paroxysme lors du match France-Sénégal, quand Abdoulaye Fall lui aurait interdit de s’asseoir sur le banc, au profit du médecin français. « Vous n’êtes pas médecin pour décider de qui doit être sur le banc », aurait rétorqué Fédior, avant de se mettre en retrait.

Estimant que sa crédibilité a été gravement entachée, il exclut tout retour au sein du staff et envisage une plainte pour diffamation : « Il est hors de question de retravailler avec ce genre de personnes. L’option judiciaire n’est pas à exclure. »