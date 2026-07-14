Kalidou Koulibaly hausse le ton après la sortie d’Abdoulaye Fall

La conférence de presse tenue récemment par Abdoulaye Fall continue de provoquer des remous au sein de la Tanière. Parmi les réactions les plus marquantes, celle de Kalidou Koulibaly, défenseur emblématique des Lions, qui n’a pas hésité à exprimer son indignation sur les réseaux sociaux.

Dans une story, le capitaine a dénoncé le spectacle offert par les querelles internes : « Sommes-nous réellement obligés de nous ridiculiser ainsi sur la scène mondiale ? », s’est-il insurgé, appelant à mettre un terme aux « guerres d’ego » qui fragilisent l’unité du football sénégalais.

Koulibaly regrette l’impact de ces tensions sur l’image du pays et souligne que « les fautifs sont nombreux ». Il invite chacun à assumer ses responsabilités « avec lucidité et humilité », afin d’éviter de faire « régresser » le football national.

Malgré la fermeté de son message, le joueur a tenu à conclure sur une note d’espoir et de résilience : « Le Lion tombe parfois, mais le LION se relève toujours. »