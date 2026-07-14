Macky Sall confirme sa visite au Sénégal dans le cadre de sa candidature à l’ONU

L’ancien président du Sénégal, Macky Sall (2012–2024), a officialisé ce mardi son retour à Dakar prévu pour le vendredi 17 juillet. Cette visite s’inscrit dans le cadre des consultations liées à sa candidature au poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Dans un communiqué signé de sa main, Macky Sall a exprimé sa gratitude envers le président en exercice, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, avec qui il aura un entretien lors de son bref séjour. Il a également adressé ses remerciements aux autorités religieuses et coutumières pour leurs prières et leur soutien, ainsi qu’aux Sénégalais pour l’élan d’encouragement manifesté depuis l’annonce de sa candidature.

L’ancien chef de l’État a précisé que son agenda international chargé ne lui permettra pas de prolonger son séjour à Dakar. Il a toutefois promis de revenir ultérieurement pour rencontrer militants et sympathisants afin de leur renouveler sa reconnaissance.