Campagne pour l’ONU : Macky Sall échange avec le président somalien Hassan Sheikh Mohamud

Dans le cadre de sa campagne pour le poste de secrétaire général des Nations unies (ONU), l’ancien président sénégalais Macky Sall a poursuivi sa série de consultations diplomatiques en rencontrant, le 13 juillet 2026, le président de la Somalie, Hassan Sheikh Mohamud.

À l’issue de cet entretien, Macky Sall s’est félicité de la qualité des échanges avec son homologue somalien, soulignant une convergence de vues sur plusieurs questions majeures de l’agenda international.

Selon l’ancien chef de l’État sénégalais, les discussions ont notamment porté sur le renforcement du multilatéralisme ainsi que sur le respect des principes de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des États, des valeurs qu’il considère essentielles dans le contexte géopolitique actuel.

Macky Sall a également réaffirmé son soutien à la Somalie, en renouvelant son engagement en faveur de l’unité nationale du pays.