Erreur de communication…Abdoulaye Fall fragilise la réputation du Sénégal

Le bilan de la participation du Sénégal à la Coupe du monde 2026, qui devait initialement servir de tribune pour analyser sereinement les performances sportives de l’équipe nationale, a pris une tournure inattendue et particulièrement préjudiciable pour l’image du football national. Lors d’une conférence de presse très attendue ce lundi au stade Léopold Sédar Senghor, le président de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), Abdoulaye Fall, a commis une maladresse de communication majeure qui suscite désormais l’incompréhension générale. En choisissant de cibler publiquement l’encadrement médical pour expliquer les dysfonctionnements logistiques et physiques de la sélection au cours de ce tournoi mondial, le patron du football sénégalais a ouvert une brèche polémique qui affaiblit l’institution fédérale elle-même.

Devant un parterre de journalistes, le dirigeant fédéral a ouvertement remis en question les compétences du médecin-chef des Lions de la Téranga, le Dr Abderahmane Fédiore, en affirmant avoir découvert « tardivement » que ce dernier était gynécologue de formation initiale. Pour justifier les lacunes physiques constatées durant la compétition, Abdoulaye Fall a soutenu que le praticien ne disposait pas du profil académique requis pour accompagner des athlètes de haut niveau, allant jusqu’à évoquer un prétendu manque de confiance de la part du groupe de joueurs. Cette tentative de personnalisation des responsabilités s’est rapidement retournée contre son auteur, transformant un simple débriefing sportif en une crise de gouvernance étalée au grand jour.

Cette sortie a instantanément fait le tour des rédactions et des réseaux sociaux, exposant le Sénégal, géant du football africain et champion continental respecté, à la risée de la scène sportive internationale. Pour de nombreux observateurs étrangers et experts en gestion sportive, l’argumentaire déployé par la FSF renvoie une image d’amateurisme difficilement concevable pour une nation de ce rang. Soutenir publiquement qu’un président de fédération ignore le profil médical du garant de la santé de ses joueurs vedettes pendant près d’une décennie est perçu, au-delà des frontières, comme un aveu de légèreté administrative déconcertant pour un pays qui aspire à rivaliser avec l’élite mondiale.

La réplique des professionnels de la santé n’a pas tardé, apportant un démenti catégorique et institutionnel aux déclarations présidentielles. L’Association Sénégalaise de Médecine du Sport (ASMS) est immédiatement montée au créneau à travers un communiqué officiel pour apporter un soutien indéfectible au Dr Fédiore, qualifiant les accusations de la FSF d’« infondées et diffamatoires ». L’ASMS a vigoureusement déploré une rhétorique qu’elle juge décrédibilisante pour l’ensemble du corps médical sénégalais, rappelant que la médecine moderne repose sur des parcours de spécialisations multiples et rigoureusement encadrés que le président de la fédération semble avoir occultés.

Afin de rétablir la vérité technique face aux approximations diffusées devant les médias, l’association a exposé en détail le prestigieux parcours académique du médecin-chef de la sélection nationale. Le Dr Fédiore est en réalité titulaire d’un Diplôme d’Études Spécialisées (DES) en Médecine et Biologie du Sport, un diplôme d’État hautement sélectif délivré par la prestigieuse Faculté de Médecine de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Cette mise au point scientifique démontre de manière irréfutable que le praticien possède toutes les compétences requises, validées académiquement, pour assurer le suivi physiologique et traumatologique de sportifs professionnels.

Sur le plan de l’expérience de terrain, le curriculum vitae du médecin contredit également toute idée d’un choix fortuit ou d’un profil inadapté à l’exigence d’une phase finale de Coupe du monde. Ancien responsable du département de kinésithérapie de l’hôpital de Fann et médecin de plusieurs grands clubs nationaux, le Dr Fédiore coordonne l’encadrement médical des Lions de la Téranga depuis 2017. Son expertise est d’ailleurs reconnue par les plus hautes instances du football mondial, puisqu’il a exercé comme officier médical pour la CAF et la FIFA lors de cinq Coupes d’Afrique des Nations et de trois Coupes du monde consécutives, un palmarès que très peu de praticiens sur le continent peuvent revendiquer, selon ces nombreux défenseurs sur les réseaux sociaux.

Par ailleurs, l’argument d’une révélation tardive de sa formation initiale en gynécologie-obstétrique résiste très mal à l’examen des faits historiques et médiatiques. Dès 2018, dans un entretien accordé au média spécialisé wiwSport, le Dr Fédiore avait exposé son parcours avec une totale transparence, expliquant comment il avait concilié ses différentes spécialités médicales tout au long de sa carrière débutée sur les bancs de touche en 1986. Ce manque de cohérence chronologique de la part de la FSF renforce l’analyse des observateurs qui y voient une manœuvre défensive maladroite, destinée à détourner l’attention du public des réels arbitrages logistiques et structurels qui ont pénalisé la délégation sénégalaise lors de son séjour en Amérique du Nord.

Cette séquence de communication conflictuelle égratigne profondément la marque « Sénégal », construite au fil des ans grâce à la rigueur de sa gestion et à l’excellence de ses résultats sur le terrain. Alors que le football sénégalais s’est imposé comme une référence de professionnalisme en Afrique, l’exposition internationale de ces querelles internes autour du staff médical donne l’image regrettable d’une institution qui peine à assumer collectivement ses revers. À l’heure où l’organisation globale du sport exige une cohésion sans faille, ce déballage public nuit gravement au crédit de l’administration fédérale auprès de ses partenaires financiers et des instances internationales.

Alors que l’ASMS exige désormais des excuses publiques et formelles de la part d’Abdoulaye Fall, tout en se réservant le droit d’engager des poursuites judiciaires pour laver l’honneur de son confrère, cette crise laisse des traces durables au sein du sport national. Elle démontre les limites d’une communication de crise non maîtrisée et l’importance de préserver la dignité des cadres techniques qui œuvrent dans l’ombre des succès populaires. Pour espérer retrouver son rang et la sérénité indispensable aux futures échéances continentales, la Fédération Sénégalaise de Football devra impérativement tirer les leçons de cette sortie manquée et restaurer un climat de respect mutuel avec ses collaborateurs.

La rédaction de Xibaaru