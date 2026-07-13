Propos du président de la FSF : L’ASMS défend le Dr Abderahmane Fédiore

L’Association Sénégalaise de Médecine du Sport (ASMS) a réagi avec fermeté aux propos tenus par le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, lors de sa conférence de presse du lundi 13 juillet 2026 au stade Léopold Sédar Senghor.

Dans un communiqué, l’ASMS a exprimé son soutien total au médecin en chef des Lions, le Dr Abderahmane Fédiore, et a rappelé son riche parcours professionnel. Titulaire d’un DES en Médecine et Biologie du Sport délivré par l’UCAD, il occupe depuis 2017 la fonction de médecin-chef de l’équipe nationale A du Sénégal. Son expérience couvre plus de cinq Coupes d’Afrique des Nations (Gabon, Égypte, Cameroun, Côte d’Ivoire et Maroc) et trois Coupes du monde (Russie, Qatar et États-Unis/Canada/Mexique en 2026).

Ancien responsable du département de kinésithérapie de l’hôpital de Fann, le Dr Fédiore a également accompagné plusieurs clubs de football, de handball et de cyclisme. Officier médical reconnu par la CAF et la FIFA, il a coordonné médicalement de nombreuses compétitions internationales.

L’ASMS estime que les critiques visant le Dr Fédiore sont « infondées et diffamatoires ». L’association réaffirme sa confiance en lui, exige des excuses publiques et se réserve le droit d’engager toutes les voies de recours nécessaires pour défendre son honneur et sa dignité.