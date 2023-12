Le mouvement « xalal yoon wi » travaille pour l’élection d’Amadou Ba

Le mouvement « xalal yoon wi » est officiellement lancé. Porté sur les fonds baptismaux il y a quelques mois, ce mouvement né à Dakar et qui a déjà des représentants partout au Sénégal, est dirigé par l’ancien chef de cabinet de Mamadou Lamine Keita alors Ministre de la jeunesse. Il porte le combat pour élire Amadou Ba le 25 février 2024 dès le premier tour.

Pour Pape Mamadou Badji coordonnateur dudit mouvement et ses camarades, les enjeux actuels sur le plan économique, social et sécuritaire doivent amener les sénégalais à choisir un homme au fait de ce que se fait dans le monde mais aussi un commis de l’Etat qui rassure et qui rassemble. Pour eux, l’homme de la situation n’est personne d’autre qu’Amadou Ba, actuel Premier Ministre et candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar. C’est pourquoi, lui et ses soutiens, ne ménageront aucun effort pour matérialiser le choix du Président Macky Sall par l’élection d’Amadou Ba afin qu’il assure la continuité gage de la stabilité de notre pays.

Voici l’intégralité du discours du coordonnateur lors du lancement du mouvement :

Mesdames et Messieurs, Honorables et distingués invités Chers camarades Le mouvement « Xalal Yoon Wi » dont je suis le coordonnateur tient à souhaiter la bienvenue à tous ceux qui ont bien voulu prendre de leur précieux temps pour honorer de leur présence à cette journée. Ce dimanche 17 décembre 2023 marque le lancement officiel des activités politiques et sociales du mouvement XALAL YOON WI. En effet l’idée de mettre en place une telle organisation politique, est née un soir du lundi 03 juillet 2023, date à laquelle le Président de la République son Excellence MACKY SALL, annonce dans une adresse à la nation une mémorable déclaration de renoncer à briguer un second quinquennat pour certains, un troisième mandat selon d’autres. Comme beaucoup de sénégalais, pour ne pas dire tous les sénégalais : acteurs politiques comme de la société civile et de la presse, tous se sont mis à s’interroger. ➢ Qui sera le prochain candidat de BBY ? ➢ Qui a le meilleur profil pour succéder au visionnaire et bâtisseur qu’est le Président Macky SALL ? ➢ Qui est le portrait-robot du candidat de BBY (interrogation chère à la journaliste Maimouna Ndour Faye) ? 2 Naturellement les ambitions des uns et des autres, dans la coalition BBY, commencent à se faire connaitre. Mais pour les initiateurs du mouvement XALAL YOON WI, dans le contexte actuel où le leadership éclairé est plus que jamais nécessaire pour notre pays, il est essentiel de soutenir une personnalité qui a démontré un engagement inébranlable envers l’amélioration de la vie de ses concitoyens. Pour nous, le Sénégal de 2024, avec les nombreux et complexes défis aggravés par la présence de facteurs exogènes, tels que : la crise environnementale, le terrorisme dans le Sahel, les difficultés nées des guerres entre la Russie et l’Ukraine d’une part mais aussi entre l’Israël et la Palestine d’autre part sont autant de raisons qui font que notre pays ne peut être dirigé que par un homme d’expérience, intègre et compétent, un homme calme et pondéré avec une vision claire et audacieux sur l’avenir. Et le Premier Ministre Amadou BA est incontestablement cet homme dont notre pays a besoin. C’est pourquoi aujourd’hui, ici et maintenant et au nom de l’ensemble des membres du mouvement que j’ai l’honneur et le privilège de diriger, je me tiens devant vous pour exprimer notre soutien indéfectible et sans réserve à cette figure politique éminente, ce visionnaire dévoué, ce leader exemplaire : je veux nommer le Premier Ministre, candidat de Benno Bokk Yaakar, Monsieur Amadou Ba. Je me tiens ici en tant que fervent défenseur de ses idéaux et de sa vision pour un avenir meilleur pour TOUS. 3 Mesdames et Messieurs, Chers camarades Monsieur le Premier Ministre Amadou Ba, fort de son expérience exceptionnelle en tant que Directeur Général des Impôts et Domaines d’abord (en 2006), Ministre de l’Economie et des finances ensuite (de 2013 à 2019), puis Ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur (2019 à 2020), et aujourd’hui Premier Ministre, a joué un rôle pivot dans la réalisation de progrès significatifs pour notre nation. Au cours de cette allocution, permettez-moi d’explorer les accomplissements notables de Monsieur Amadou Ba, sa contribution essentielle à des initiatives clés telles que le Plan Sénégal Émergent, et les motifs qui me font croire fermement en sa capacité à continuer à guider notre nation vers de nouveaux sommets. En effet, sur le plan économique, le Sénégal figure parmi les pays à croissance rapide d’Afrique subsaharienne avec un taux de croissance annuel moyen de 6,6% sur la période 2014–2018 accompagné d’une faible inflation inférieure à 3% et un déficit ramené de 5,4% du PIB en 2011 à 3% en 2018. Cet âge d’or du PSE, à travers le Plan d’Action Prioritaire PAP1 sous le magistère de Son Excellence le Président Macky SALL a été conduit par Monsieur Amadou BA alors Ministre de l’économie et des finances. Au niveau des indicateurs sociaux : ❖ Le Sénégal enregistre une amélioration de l’indice de développement humain qui passe de 0,49 en 2014 à 0,51 en 2017) ; ❖ Un accès élargi à l’éducation de base, ❖ Des efforts dans le domaine de la santé avec une baisse du taux de mortalité maternelle 4 ❖ Un recul de la pauvreté à près de 38% (contre 45,5% en 2012). Sur le plan de la gouvernance, des efforts considérables sont à noter dans le renforcement de la gouvernance économique, politique et judiciaire. Mesdames, Messieurs, je suis très honoré de m’engager aux côtés d’un leader aussi exceptionnel et humble qu’Amadou Ba. En effet le vendredi 17 Novembre 2023 à 12h 05mn alors que je venais de sortir du territoire gambien en partance sur Mayor, assister aux obsèques de mon oncle maternel qui venait de décédé la veille, je reçois un message que voici : « Monsieur Badji, c’est avec une profonde tristesse que j’ai appris le décès de votre Oncle maternel à Mayor dans le département de Bounkiling, ce jeudi 16 novembre 2023. Je tiens à vous adresser mes sincères condoléances et toute ma compassion. Sachez que je suis de tout cœur avec vous et votre famille en ces moments douloureux. Signé AMADOU BA PREMIER MINISTRE » Vous imaginez alors la surprise, j’allais dire la belle surprise. Surpris mais très heureux et très fier de mon choix politique. Mesdames messieurs, au regard de toutes ces qualités et performances citées ci-dessus, nous de Xalal yoon wi, disons que nous avons fait le bon choix pour ne pas dire le meilleur choix et dire ainsi partout à haute et intelligible voix que notre candidat est le meilleur. Rejoignez-nous alors dans cette aventure et ensemble, sous la direction éclairée de Monsieur Amadou BA, nous allons construire un avenir meilleur pour TOUS. Ensemble, unissons nos forces pour soutenir et faire gagner le candidat Amadou Ba, le « choix de l’unité et de la continuité » pour un Sénégal meilleur. 5 Ensemble soutenons Amadou BA qui promet un changement dans la continuité en poursuivant l’œuvre du Président de la République son Excellence Macky SALL, mais aussi en proposant des projets nouveaux et innovants » Ensemble soutenons « BAYAAL », comme l’appelle affectueusement ses proches, ce commis de l’Etat, ce digne fils du Sénégal, ce promoteur de la paix, ce favori 5 ème Président de la République. Et ainsi, nous participerons à la construction d’un avenir prospère et équitable pour TOUS. Mesdames et Messieurs, Chers camarades Qu’il me soit permis enfin de remercier mes parents arrachés à notre affection en Mars 2012 pour le papa et toujours le mois de Mars 2017 pour la maman Ils sont partis rejoindre les siens, et nous espérons qu’ils reposent en Paix au meilleur paradis. Merci papa, merci pour l’éducation reçu , basée sur la rigueur et la vigueur connues des enseignants des années 70. Merci à maman Djina, qui, comme toutes les braves épouses, était considérée comme la gardienne du temple, l’épouse de tous les frères, des amis et des collègues de son époux. Heureusement que Tante Aby Diémé, notre marâtre est encore là et bien portante. Les enfants de feu Boubacar prient pour toi une longue vie avec une très bonne santé pour continuer à veiller sur cette famille. Avec ce vide laissé par les défunts parents vous imaginez la lourdeur d’être fils ainé. C’est le moment pour moi de remercier du fond du cœur mes frères et sœurs pour l’attention et le respect mais surtout le soutien qu’ils m’apportent à toute épreuve. 6 Mention très spéciale à mes épouses, à qui je voudrai rendre un vibrant hommage. Je reconnais qu’il est parfois difficile d’être épouse d’un homme politique (ça rentre tard, le téléphone sonne à n’importe quelle heure, parfois même à des heures insoupçonnées, une partie des revenus de la famille est souvent utilisée pour des activités politiques, etc.) Merci mesdames pour l’assistance, pour la patience, pour les dérangements et les désagréments. A vous et à vos enfants je prie pour une longue vie et beaucoup de bonheur. Toujours dans les remerciements permettez moi de décerner une mention spéciale à des amis, j’allais dire à des jumeaux. Des gens avec qui nous sommes ensemble depuis une trentaine d’années. Merci à Matar Merci à Bocoum Merci à Amidou, et à travers tous les membres du groupe les RETROUVAILLES Et enfin à tout seigneur tout honneur. Cet évènement est aussi une occasion pour moi de rendre un vibrant hommage à mon Maitre, Mon Patron, celui-là qui est parvenu à m’arracher des mes passions d’alors, le syndicalisme enseignant et les activités du championnat national populaire appelé « Navétane ». Ce grand Monsieur dont je fais allusion n’est personne d’autre que Docteur MAMADOU LAMINE KEITA, Ministre, Président de l’Observatoire Nationale de l’Investissement. Merci MALOU pour la confiance plusieurs fois renouvelée malgré les choix parfois très difficiles. Du fond de mon cœur, je prie que le Tout Puissant t’accorde une longue vie, une bonne santé et que le succès soit toujours avec toi dans tout ce que tu entreprendras.

Mesdames messieurs, tout en m’excusant très sincèrement d’avoir abusé de votre patience, JE VOUS REMERCIE DE VOTRE TRES AIMABLE ATTENTION

L. Badiane pour Xibaaru