Remaniement : Le nouveau gouvernement de Macky Sall n’attire…personne

Tous les Sénégalais s’attendaient et s’attendent jusqu’à présent à ce que le Président de la République Macky Sall qui a « compris » le message qui lui a été adressé par le peuple ainsi que sa jeunesse lors des récents évènements, change son équipe gouvernementale. D’ailleurs le secrétaire général de And-Jëf/Parti africain pour la démocratie et le socialisme (And-Jëf/PADS) Mamadou Diop Decroix vient de railler le régime, en estimant qu’ailleurs, après les émeutes connues par le Sénégal, c’est tout le gouvernement qui démissionne.

Le Président de la République Macky Sall ne peut pas y échapper. Il est condamné à remanier son gouvernement afin d’adresser un signal fort à la nation sénégalaise. Certains ministres de son gouvernement qui sont incompétents, sont coupés du peuple sénégalais. Des ministres qui se cachent, qui refusent de dialoguer avec les principaux acteurs qui dépendent de leurs départements, qui ne sont jamais au courant de rien, mais qui sont devenus arrogants. Voilà, le visage qu’offre le gouvernement de Macky Sall.

Ce n’est pas pour rien que tous les ministres avaient choisi de se terrer, de ne pas se signaler à l’opinion car craignant des représailles de la part des manifestants, lors des émeutes. C’est aujourd’hui qu’ils sortent un à un de leur trou avec l’accalmie notée, pour se signaler au Président de la République Macky Sall en organisant ici et là, des meetings qui ne sont que des tape-à l’œil.

Seulement, nous rapportent certaines sources, si le gouvernement tant attendu tarde à voir le jour, ce n’est pas parce que le Président de la République ne s’y essaye pas. Il se trouve que le Président de la République Macky Sall est vraiment mal barré.

Selon ces mêmes sources, le Président de la République Macky Sall qui consulte dans les coulisses en vue de former son nouveau gouvernement, éprouverait des difficultés à « trouver les personnes qu’il faut » pour occuper les postes. Tout simplement, parce que personne ne « veut faire partie » du gouvernement de Macky Sall. Ils ne sont plus nombreux parmi les technocrates à vouloir intégrer le gouvernement alors que le régime est finissant. C’est leur image dans le futur qui risque d’en pâtir.

Pourtant, avant, les gens se pressaient aux portes du palais et laissaient leur téléphone ouvert en attendant le coup de fil en provenance du Palais de la République. Mais aujourd’hui, les « prétendants » s’éloignent de Dakar et ferment leur portable. Pauvre Macky, les émeutes ont sérieusement dégradé et écorné l’image du gouvernement.

La rédaction de Xibaaru