Le Parti JËF JËL : Une Boussole pour l’Intérêt Supérieur du Sénégal et une Voix Contre les Dérapages

Le Parti JËF JËL, fidèle à ses principes fondateurs, réaffirme aujourd’hui sa position inébranlable et son engagement indéfectible au service exclusif du peuple sénégalais.

Dans un contexte national en constante évolution marquée par une certaine crispation, notre parti se positionne comme une sentinelle vigilante, prête à louer ce qui élève la Nation et à dénoncer ce qui la dessert.

JËF JËL incarne l’autre voie : celle de l’approbation sans équivoque de toute action, toute initiative ou tout discours qui, de près ou de loin, concourt au bien-être, au progrès et à la dignité de nos concitoyens.

Nous nous engageons à amplifier ces voix et ces actes positifs, car ils sont le ciment de notre développement commun et le reflet des aspirations profondes des sénégalais, qu’il s’agisse de politiques publiques bénéfiques, d’avancées sociales significatives ou de décisions renforçant notre souveraineté, JËF JËL sera toujours en première ligne pour les soutenir et les valoriser.

Cependant, notre engagement ne s’arrête pas là. Nous nous faisons également le devoir de dénoncer avec la plus grande fermeté et de combattre sans relâche toute posture, toute décision ou tout propos qui irait à l’encontre des intérêts fondamentaux du Sénégal et des Sénégalais.

À cet égard, le Parti JËF JËL exprime sa profonde préoccupation et dénonce les récentes déclarations attribuées à un ministre de la République, invitant des militants à insulter ceux qui s’en prendraient à une personnalité politique.

Une telle incitation, émanant d’un membre du gouvernement, est, à nos yeux, plus qu’un simple dérapage ; c’est une faute grave.

Un ministre, en tant que représentant de l’État et serviteur du peuple, a le devoir d’exemplarité. Sa parole doit être un vecteur de sérénité, de rassemblement et de respect mutuel, et non un catalyseur de division ou de violence verbale.

De telles déclarations, en plus de trahir le devoir de dignité inhérent à la fonction ministérielle, risquent d’alimenter une escalade des tensions dans le débat public, compromettant ainsi la cohésion sociale et les principes fondamentaux de notre démocratie. Elles sont en totale contradiction avec l’esprit de dialogue et de paix que tout gouvernement devrait promouvoir.

Le Parti JËF JËL rappelle que la liberté d’expression, bien que fondamentale, ne saurait être un prétexte à l’incitation à la haine, à la diffamation ou à la violence.

Les conséquences de tels propos peuvent être désastreuses pour le climat politique et social de notre pays, menant à une perte de crédibilité des institutions et à une érosion de la confiance citoyenne.

Le Parti JËF JËL appelle l’ensemble des forces vives de la nation à l’unité et à la clairvoyance. L’heure n’est plus aux divergences stériles ni aux incitations dangereuses, mais à la convergence des énergies pour bâtir un Sénégal prospère, stable et juste pour tous.

Nous continuerons d’être la voix du peuple, une voix qui approuve ce qui sert et qui s’élève contre ce qui nuit, avec la détermination de défendre l’intérêt supérieur de la Nation sénégalaise.

Fait à Dakar, le 21 juillet 2025

Youssou Diop

Vice-président et Porte-parole du Parti JËF JËL