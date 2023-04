Le Parti Républicain et Citoyen tape sur Idrissa Seck

Communiqué Spécial Réaction sortie Idrissa Seck

Le Parti Républicain et Citoyen, après avoir exploité et analysé la sortie de monsieur Idrissa Seck annonçant sa candidature à l’élection présidentielle du 25 février 2024 constate avec regret le projet funeste de déstabilisation de la coalition BBY de la part d’un vieux délinquant politique qui symbolise à lui seul la personnification de la lâcheté, de la duplicité et de la médisance politique.

Le PRC dénonce avec énergie les délires d’un vieil homme méprisable, moralement répugnant et qui agit avec une conscience politique immonde !

Idrissa Seck, qui a perdu toute sa base politique à Thiès, tente par une énième pirouette de revenir au-devant de la scène par des combines déloyales et calculées pour arriver à ses fins.

Hélas pour lui, il ne bénéficiera pas du soutien des sénégalais qui considèrent Idrissa SECK comme un vulgaire marchand politique, un éternel traître et un homme sans scrupule.

Le Parti Républicain et Citoyen renouvelle toute sa confiance et son allégeance politique à son Excellence le Président de la République Macky SALL, qui, de par son bilan exceptionnel et sa clairvoyance politique, sera réélu par les sénégalais au soir du 25 février 2024.

Le Secrétaire Général National

Monsieur Amadou Moctar NDIAYE