Le Parti Rewmi absent au…203ème Comité exécutif de l’Internationale libérale

Qu’est-ce qui se passe entre l’Internationale libérale et le parti Rewmi de Idrissa Seck ? La question garde toute son importance et pour cause. Selon le quotidien LesEchos, lors du 203ème Comité exécutif de l’Internationale libérale tenu à Fès au Maroc du 22 au 24 novembre, il n’y avait aucun représentant du parti Rewmi.

Au Sénégal, il n’y avait que le Parti démocratique Sénégalais (Pds) et l’Alliance pour la République (Apr) qui étaient représentés par respectivement, Tafsir Thioye et Me Oumar Youm.