Le Pasteur achète une voiture à 100.000 euros avec l’argent des fidèles

L’homme de Dieu Daddy Schekina, KONAN KOFFI vient de s’offrir une nouvelle voiture qui fait polémique sur la toile. Ce pasteur a acheté une Porsche Panamera Limousine avec l’argent des collectes de l’église.

Daddy Schekina s’est offert une Porsche Panamera Limousine de 100 000 euros soit plus de 65.000.000 FCFA. Cet argent, hélas, est le fruit d’une collecte réalisée auprès des fidèles de son église. Et, il n’a pas hésité à l’afficher. Cette acquisition laisse beaucoup perplexe ne comprenant pas comment un pasteur peut s’offrir un tel bien avec l’argent des fidèles.

Pour rappel, Daddy Shekina est le Fondateur et Président de l’ASSEMBLEE ROYALE INTERNATIONALE fondée en 2012 et dont le siège se trouve à Abidjan en Côte d’Ivoire. L’église a des antennes dans plusieurs pays notamment en Suisse, Belgique, Italie, France, Etats-Unis, Bénin, République démocratique du Congo, Burkina Faso, etc.