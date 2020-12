Le PDS de Mboro accuse Karim Wade d’être jaloux de…

« Karim Wade est jaloux de Bara Gaye »…selon Cheikh Ibra Faye du PDS de Mboro

Chose inédite à la permanence. Maintenant, pour participer à une réunion destinée aux militants, il faut figurer sur la liste des invités. On entre à la permanence Oumar Lamine Badji sur invitation. Les entrées sont dorénavant filtrées. Karim Wade confond la permanence qui appartient à tous les militants à son domicile du Point E.

Ce n’est pas parce que le Président Wade a mis le titre foncier de ce patrimoine national à son nom qu’il doit se prendre pour un roi. Étant pseudo-opposant, il fait pire que Macky en édictant ces pratiques dictatoriales qui relèvent d’un autre âge.

En réalité, Karim Wade sent le vent tourner en sa défaveur. Les militants du PDS lassés par sa couardise, ses mensonges éhontés et répétitifs veulent du concret. Le PDS, tel qu’il a été conçu, est un parti radical. Nous ne connaissons pas la demi-mesure. Actuellement, le parti fonctionne à l’image de ce pleutre qui n’a pas les couilles assez suspendues pour se battre. On dirait qu’il n’est pas un homme.

Il caresse Macky Sall dans le sens du poil tout en espérant qu’il révisera son procès ou l’amnistiera. Ce qui n’arrivera jamais. Macky Sall sait que Karim est le plus peureux des opposants qu’il a en face. Quand on est un poltron, on le demeure pour l’éternité. Pour revenir au Sénégal, Macky Sall lui a demandé de suivre les traces d’Idrissa Seck; c’est-à-dire faire de telle sorte que le PDS rejoigne la majorité présidentielle.

Macky, dans son dernier message, a été un peu plus clair. Je suis en discussion avec 85 % de l’opposition. Si l’on fait la soustraction du nombre de voix qu’a obtenues la coalition Jotna, on voit clairement que les deux K sont déjà dans la nasse.

Quand il s’agit de prendre langue avec le chef de l’APR, il lui lave les caleçons au point d’écrire une lettre pour le remercier et lui remettre un don de 5000 Kits. Cependant, lorsqu’il s’adresse aux militants du PDS, il se met en mode dictateur. ‘’Je ne retiens personne, la porte est grande ouverte.’’ Ce clown qui n’est même pas fichu d’avoir 50 voix dans son bureau de vote du point E croit que le PDS lui appartient et que les militants sont ses moutons de panurge.

Il en veut à Bara Gaye simplement parce que ce dernier est en train de répondre aux attentes des populations de la banlieue. De ce fait, il a décidé de lui faire sa peau. Il veut le détruire parce que depuis que l’ex SG de l’UJTL est devenu maire, il n’a pas perdu dans son centre de vote. Karim, depuis qu’il est entré en politique en 2009, n’a jamais gagné son bureau de vote.

Comment ce tocard qui cumule échec après échec dans son centre de vote peut-il se mesurer à Bara ? S’il a des biceps assez gonflés pour prétendre diriger le PDS ou être le candidat du Parti, il devra venir nous montrer qu’il est capable de gagner sa commune. Karim Wade est trop prétentieux. Il représente quoi dans la commune de Point E ?

Il n’a rien prouvé sur le plan politique et veut que tout lui tombe du ciel parce qu’il est un enfant gâté. Bara Gaye a dit publiquement qu’il considère Karim comme son grand frère. Cependant, ce jaloux, en s’adressant à certains responsables du PDS, insulte Bara : ‘’C’est un imbécile. Qui est-il ? Je vais l’écraser. Je vais le liquider.’’ Tels sont les propos les moins virulents que Karim tient à l’encontre du maire de Yeumbeul qui n’a jamais dit un seul mal de lui.

Preuve de plus que Karim en veut à Bara les maires de Guinaw Rail Sud (Abdoulaye Diop) et Djidah Thiaroye Kao (Cheikh Dieng) ont reçu cette semaine la commission nationale de vente des cartes du PDS dans leur mairie. Mais, les responsables du PDS de Yeumbeul Sud ont été sommés de se déplacer, ce lundi 14 décembre, à Keur Massar.

L’objectif étant d’y créer des brouhahas qu’il imputera au maire de yeumbeul Sud afin de pouvoir l’exclure du parti. Il cherche à humilier Bara Gaye mais il se trompe d’adversaire. S’il n’est vraiment pas un garçon à deux puces, il n’a qu’à revenir au Sénégal pour affronter ce bouffon qui nous sert de président.

Cheikh Ibra Faye/ PDS Mboro