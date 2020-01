Nous avons suivi avec beaucoup d’intérêt le discours du Président Macky Sall et nous nous réjouissons de vous avoir toujours à la tête de la Magistrature Suprême.

Votre discours adressé à la Nation fait encore preuve de votre engagement envers la jeunesse et à répondre à la satisfaction de la population Sénégalaise qui a une fois de plus placé sa confiance en vous.

La création de la nouvelle Monnaie ECO constituera un pas de plus vers une autonomie monétaire garant de notre souveraineté nationale pour qu’ensemble mettre fin au leg coloniale et faire cap vers l’Emergence horizon 2035.

Président Mohamet Massamba Seye

Parti pour l’Emergence et le Développement (P.E.D / Natangué )