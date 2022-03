Le personnel de la SSPP charge Yakham : « Il a plombé le climat social de l’entreprise »

Le vent de révolte couve au quotidien national « Le Soleil ». Ce mercredi, face à la presse, le personnel de la SSPP est monté au créneau une énième fois pour dénoncer les agissements malencontreux de Yakham Mbaye, directeur général du groupe. Regroupés au sein du SYNPICS et du STLS, ces derniers égrènent un chapelet de doléances, réclamant l’intervention du président Macky Sall.

Selon les syndicalistes, « depuis que YAKHAM MBAYE a été nommé à la tête de la Sspp Le Soleil en décembre 2017, l’horizon s’est assombri. L’espoir a cédé la place au désespoir, la détermination au découragement. Il a plombé le climat social de l’entreprise et pose chaque jour des actes qui confirment que ce monsieur est venu pour « éteindre » Le Soleil » .

« La suspension des salaires des collègues Mouhamadou Sall, délégué du personnel et secrétaire administratif du Syndicat des Travailleurs Libres du Soleil/FC, et de Moustapha LO, agent au Service Abonnement et Secrétaire chargé des Revendications du STLS/FC, est le dernier coup de poignard de Yakham Mbaye dans le dos du personnel. Quelques jours avant cette forfaiture, plus précisément à l’occasion de l’accueil populaire des Lions rentrés de Yaoundé avec le trophée de la Coupe d’Afrique des Nations 2021, il avait montré à la face des agents du Soleil, s’il y en avait encore qui en doutaient, tout le manque de respect et de considération qu’il voue à cette entreprise qui, pour lui, n’est qu’une vache à lait dont il profite sans vergogne, avec son bras armé chargé des sales besognes, » ajoute Ndiol Makk, porte-parole du jour. Lire la suite en cliquant ICI