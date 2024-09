Les révélations du gouvernement sur un probable carnage financier orchestré par le régime sortant a fait couler beaucoup de salives et suscité des inquiétudes. S’exprimant en ce sens, le Parti de l’Indépendance et du Travail du Sénégal (PIT) n’a pas manqué de montrer son inquiétude sur « la menace qui pèse sur les salaires et pensions ». Le parti alerte sur une menace sur les salaires et pensions.