Le plan de Sonko face à ses démons…les défis majeurs du PRES

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a présenté vendredi dernier un nouveau Plan de relance économique et sociale (PRES), une initiative audacieuse qui rompt avec les stratégies antérieures. Ce plan, qui s’étendra sur la période 2025-2028, vise à injecter 5667 milliards de FCFA dans l’économie nationale, avec une particularité de taille : un financement à 90 % par des ressources internes, marquant une volonté de réduire la dépendance à l’endettement extérieur.

Cette nouvelle approche intervient dans un contexte économique délicat pour le Sénégal. Malgré l’entrée en production de ses gisements de pétrole et de gaz l’année dernière, le pays est confronté à d’importantes difficultés financières. Une gestion passée des finances publiques a conduit à des déclarations erronées sur le niveau réel de la dette, entraînant une surveillance accrue et une érosion de la confiance des marchés et des partenaires. Le PRES se veut une réponse à ces défis, en proposant une « refondation économique » basée sur la souveraineté nationale, la justice sociale et la transparence.

Le cœur du PRES repose sur une double stratégie : une réduction drastique des dépenses publiques et une augmentation des recettes. Ousmane Sonko a annoncé des mesures concrètes, telles que la fusion et la réduction d’institutions publiques, une démarche qui, selon les estimations du gouvernement, pourrait générer des économies de près de 50 milliards de francs CFA. Parallèlement, le plan s’attaque à un autre enjeu majeur : l’évasion fiscale. La suppression des exonérations dans certains secteurs, notamment l’économie numérique, jusqu’alors largement non imposée, est prévue pour accroître les recettes de l’État. L’objectif est clair : ramener le déficit budgétaire à 3 % du PIB d’ici 2027, contre un niveau alarmant de 12 % en 2024.

Cependant, la mise en œuvre de ce plan ne sera pas sans obstacles. Le gouvernement devra faire face à des résistances potentielles. La suppression d’institutions et d’avantages fiscaux pourrait susciter le mécontentement de certains groupes d’intérêts. La réduction des dépenses publiques et les réformes fiscales pourraient également se heurter à une forte opposition politique et sociale. Le succès du PRES dépendra en grande partie de la capacité du gouvernement à faire preuve de pédagogie et de fermeté, tout en gérant les répercussions sociales de ces décisions.

Un autre défi majeur réside dans la mobilisation effective des 5667 milliards de FCFA de ressources nationales. Le gouvernement devra s’assurer que les mécanismes de collecte de recettes sont efficaces et que les ressources issues des nouvelles productions de pétrole et de gaz sont gérées de manière transparente et efficiente. La capacité du Sénégal à honorer son engagement de financement à 90 % sans endettement supplémentaire sera scrutée par les acteurs nationaux et internationaux.

Pour que ce plan de refondation économique porte ses fruits, le rôle des membres du parti au pouvoir, le PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité), est crucial. Ils doivent incarner l’exemplarité, la transparence et l’intégrité prônées par le PRES. Ousmane Sonko a souvent insisté sur l’importance de la « rupture », et cela doit se traduire par des actes concrets de la part de ses partisans. Toute dérive, toute mauvaise gestion, tout manquement aux principes éthiques risquerait de compromettre la crédibilité de l’initiative et d’éroder la confiance de la population.

La réussite du PRES ne se résumera pas à des chiffres, mais à la capacité du gouvernement à instaurer une nouvelle gouvernance, plus juste, plus transparente et plus responsable. Les citoyens sénégalais, qui ont massivement porté le Pastef au pouvoir sur la promesse d’un changement radical, attendent des résultats concrets. La patience de la population pourrait s’amenuiser si les réformes annoncées ne se traduisent pas rapidement par une amélioration de leur quotidien.

En conclusion, le PRES est un plan ambitieux, qui a le mérite de poser les bases d’une souveraineté économique accrue. Son succès dépendra de la capacité du gouvernement d’Ousmane Sonko à surmonter les obstacles politiques et sociaux, à maintenir une discipline financière rigoureuse et à incarner, au plus haut niveau, les valeurs de transparence et de justice sociale qu’il a mises au cœur de son projet pour le Sénégal.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn